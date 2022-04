König do svého druhého závodu ve Španělsku odstartoval z předposledního místa, které obsadil v rámci Superpole Race. V úvodních kolech se držel ve skupince s Argentincem Leandrem Mercadem a Hafizhem Syahrinem z Malajsie. V sedmém kole měl technické problémy Brit Scott Redding, který se tak dostal za českého jezdce.

Oliver König po premiérovém závodním víkendu superbiků.Zdroj: Orelac RacingKoncem závodu König ale ze skupinky jezdců z týmu MIE Racing odpadával. Mercado a Syahrin byli rychlejší a českému závodníkovi se utrhli o několik vteřin. Zároveň si König udržoval stabilní náskok na Belgičana Lorise Cressona. „Začal jsem ztrácet zejména kvůli rukou, které musím posílit – hlavně tricepsy a pravou ruku. Tu jsem si bohužel před sezonou během tréninku zlomil. Určitě si na to ale nestěžuji, není to jen o ruce,“ prohlásil König, který do královské třídy superbiků přešel z nejslabší třídy Supersport 300 jako první jezdec historie.

König má za sebou hodně náročný víkendový program, zvyká si totiž na mnohem rychlejší motorku a musí rovněž předělávat svůj jezdecký styl. „Závod to byl rozhodně zábavnější než v sobotu. Cítil jsem posun, jelo se mi lépe. Byl jsem schopný držet tempo s kluky přede mnou, což jsou super jezdci. Jsem na druhou stranu také trochu zklamaný, že jsem nebyl výsledkově výš. Získal jsem ale hodně zkušeností,“ tvrdil český jezdec.

Čihák: Asi půjde na dva dny spát

Ve španělském týmu Orelac Racing panuje spokojenost, hlavně díky tomu, jak se König v královské kubatuře učí. „Za mě byl závodní víkend Olivera úplně super, nad očekávání. V tom druhém závodě to byla paráda, prakticky půlku jel se zkušenějšími jezdci. To jsou momenty, které potřebuje. Pak trochu vyměkl, čemuž se nedivím. Porce závodních kilometrů o víkendu je šílená. Myslím si, že Oliver bude teď dva dny jenom spát,“ dodal s úsměvem manažer Miloš Čihák.

Sám König moc dobře ví, co je potřeba pro zlepšení do dalších závodů, které se budou pořádat za čtrnáct dní v Assenu. „Budu snažit dát do kupy ruku a celkově se posílit. Zahraju si na Playstationu závodní hru, abych se připravil na nizozemský okruh.“

