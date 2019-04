Každoročně se skleněný kurt objevuje v nákupních centrech při pořádání domácího republikového turnaje. Tohle je však něco unikátního. Při mistrovství Evropy juniorů v Praze stojí kurt u horolezeckých stěn, kde je pouze zastřešený a pokrytý plachtou. I tak se o víkendu hrát nemohlo.

„Sice jsme objednali vytápění, ale kvůli špatnému počasí nešlo teplo vůbec udržet. Proto jsme víkendový program museli zrušit,“ prohlásil Tomáš Fořter, hlavní pořadatel evropského šampionátu.

Squashisté jsou zvyklí na zcela jiné teploty, hrají především uvnitř. Při nižších teplotách by byla hra riskantní. „Mohli bychom se zranit, natáhnout si sval. Squash je totiž hodně dynamický,“ popisoval potíže Viktor Byrtus, jeden z největších evropských talentů.



Hrozba byla také v tom, že by se míček tolik nezahřál a při hře by tak patřičně nevyskočil. „To by mohlo nahrávat útočnějším hráčům, protože by snadněji zakončovali.“

O víkendu se tak 64 chlapců a 44 dívek museli přesunout do sportovních center na Hectoru a v hotelu Step. A nejvíce se daří nasazené jedničce – Viktoru Byrtusovi. Ten v pondělím semifinále vyřadil Francouze Toufika Mekhalfiho a zítra se utká o historicky první titul pro českého hráče v rámci ME juniorů.



„V minulém roce jsem byl ve finále, nyní chci získat titul,“ dodal Byrtus.

ME juniorů ve squashi v Praze

Finále juniorek - 16:00 (Gutovka)

Finále juniorů – 17:00 (Gutovka) Viktor Byrtus