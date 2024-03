/FOTOGALERIE/ Tak to už bylo skutečné jarní závodění. Palestra Kbelská desítka na severovýchodním kraji Prahy nabídla ideální počasí (13 stupňů, místy slunce a hlavně bezvětří) a bezvadnou běžeckou atmosféru. A to i s kapelou na startu a dudákem na trati. Vítězi se stali Marek Strnad a Bára Stýblová. Jejich zásluhou získala oba akademické tituly Lékařská fakulta UK v Praze.

Od rána v Centrálním parku běhaly děti a probíhal wellness den, neboť tento obor tvoří páteřní nabídku Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra. Ostatně její studenti v rámci osnov závod ve Kbelích organizují.

Okruh se mírně pozměnil. Vedl podél obory v Satalicích a pak lehce uhnul i ve Vinoři. Finiš přivedl běžce do cíle z tunelu. Role startéra se ujal komentátor Štěpán Škorpil, který Kbelskou 10 mnoho let moderoval. Nyní předal štafetu Danielu Stachovi.

Vítězové jsou dráhoví atleti

„Nastoupil jsem v kopci u cyklostezky a pak si to hlídal. Ale vždycky je těžké, když vás nahání skupina,“ usmíval se Strnad, student Lékařské fakulty UK v Praze. Loni byl druhý, letos první a poprvé se dostal pod 31 minut (30:55).

„Nádherné počasí, děkuju pořadatelům, jak to zařídili,“ líčil třiadvacetiletý mladík z Nové Včelnice. Teď už vyhlíží atletickou extraligu na dráze, kde sbírá body jako mílař za AC Pardubice. Druhý byl v cíli Jan Halberštát (31:05) a třetí další z rekordního pole téměř stovky akademiků Jan Máša (31:09).

I nejlepší žena Bára Stýblová překonala umístěním i časem (34:04) maxima. Navíc v den, kdy rovněž co by studentka medicíny slavila pětadvacáté narozeniny. „Běžela jsem svoje, snažila se vždycky chytnout nějaké skupinky a poslední kilák jít do mrtva,“ vyprávěla atletka, která také cílí na dráhu a v dresu Olympu se zaměřuje na stýpl.

„Chci v něm stlačit čas pod deset. Pořád mám nějakou šanci dostat se na mistrovství Evropy přes žebříček,“ prozradila čerstvá akademická šampionka. Druhá doběhla Adéla Hluchá (34:49) a třetí dvaatřicetiletá lékařka Barbora Jíšová (35:33).

Doběhla i důchodkyně se šrouby v noze

Stopu zanechala i řada známých tváří. Nejlepší český triatlonista na dlouhých tratích Pavel Wohl se v rámci „železného“ tréninku držel první tři kilometry na špici. „Chtěl jsem pěkné fotky,“ říkal s úsměvem. „Ale i tak to vydalo na osobák (32:38) na téhle trati,“ hodnotil třináctou příčku.

Kousek za ním (33:16) skončil Filip Vabroušek, syn triatlonové legendy. Jeho táta tentokrát chyběl, protože si na Novém Zélandu právě vyjel sedmnáctou kvalifikaci na Havaj.

Úspěšně odběhla i Veronika Šípová, basketbalistka USK Praha a studentka Palestry. Nebo Víťa Drtinová, důchodkyně se šrouby v noze. „Já si chci užít každou minutu, co jsem si zaplatila, a limit je devadesát, ne?“ smála se. Stihla to přesně za 74 a jednu vteřinu.

