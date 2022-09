König vyléčil zlomeniny. Chci první bod, hlásí jezdec superbiků před Magny-Cours

Oliver König při závodech ve Francii.Zdroj: Orelac RacingKe konci závodu měl problémy také Malajec Hafizh Syahrin, kterého poté König předjel. „S odstupem na špičku ale nejsem vůbec spokojený,“ tvrdil König z týmu Orelac Racing, který má tak za sebou první závod po zlomenině nohy, kterou si přivodil při Superpole Race. „Bylo to dobré, vůbec mě to netrápilo. Za to jsem moc rád, protože se noha opravdu dobře zahojila. Regenerace a kryosauna mi rozhodně pomohly. Jen mi trochu bolela záda při závodě.“

Český jezdec tak dojel předposlední s odstupem jedné minuty a čtyř vteřin. Ještě předtím v Superpole race skončil na 23. místě. „Budu se připravovat na další závody, abych byl na ně ještě lépe připravený,“ doplnil König.