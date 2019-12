Volejbal Brno – VK Lvi Praha 3:2 (27:29, 25:16, 22:25, 25:15, 15:6)

Brno: Licek, Hukel, Římal, Hrazdira, Pražák, Truong, libero Lžičař. Střídali: Jakubec, Provazník. Trenér: Marek.

Praha: Král, Bartůněk, Douglas-Powel, Krajčovič, Mihajlovič, Šulc, libera Kovařík, Ježek. Střídali: Kočka, Svoboda, Špulák, Kozák. Trenér: Pomr.

První set nabídl atraktivní volejbal s dramatickou koncovkou – 25:27. A rozhodlo jej… „Možná i štěstí,“ přiznal Pomr. „Ubránili jsme pár klíčových balonů a uhráli je.“ Zmiňované míče většinou vyslal z ruky domácí univerzál Daniel Římal, jenž potvrdil, že i tahoun si sem tam vybere slabší chvilky. „Dan je zvyklý na to, že hrajeme přes něj. My ale taktiku postavili jinak. Měl to těžké a ze své role trochu vypadl,“ hodnotil Marek. Ztrátu první sady však 23letému bombarďákovi vyčítat nebude. „Jedno z našich podání bylo posouzeno jako aut, přitom se zdálo být dobré. Tím nesvaluji vinu na rozhodčí. Jde o centimetry a jsou to vážně rány.“

Nicméně další úkoly trenérů zněly jasně – pozvednout náladu týmu, udržet hráče na vlně pohody. Podle toho, o kterém z nich hovoříme. Marek k situaci řekl: „Náš tým je mladý, proto jeho psychika kolísá. Hned tři kluci hrají první rok na postu jedničky: nahrávač Truong, univerzál Římal a smečař Licek. Na roli lídrů si teprve zvykají. Jsou dost zodpovědní, a to je sráží. Musíme je povzbuzovat.“

Martin Licek brzy prokázal svůj potenciál: stoupl si na servírovací čáru a opustil ji až za stavu 5:1. „Rozhodnuto bylo dříve, než se začalo hrát. Prohrávali jsme 0:5 a my ještě ani jednou neútočili. To se špatně dohání,“ posteskl si Pomr. Co mohl dělat? Vybral si oddechové časy a počal sestavou točit. Na palubovce se vystřídala téměř celá lavička. „Rozdíl jsem využil k tomu, aby si hráči ze základu odpočinuli. A taky viděli hru soupeře. Dostali za úkol sledovat distribuci brněnského nahrávače,“ vysvětlil. Jeho protějšek rovněž spřádal plány na další sadu. „Tomu se neubráníte. Apeloval jsem jen na to, abychom zůstali důrazní a nedovolili soupeři rozehrát se,“ řekl Marek k výsledku 25:16.

A utkání začalo být zase zajímavé. Chvíli vedli hosté, ale jen o bod. Poté domácí, místy až o čtyři. Jejich náskok definitivně smazal až univerzál Lvů Matej Mihajlovič, jenž po sérii pěti famózních podání skóre obrátil na 15:16. „Brno má dvě největší zbraně – Římala a servis. První jsme jakž takž eliminovali, druhou jen v první a třetí sadě,“ popsal Pomr. Byla tu další koncovka, kterou opět ovládli hosté – 22:25. „Lvi zablokovali tři naše útoky středem. Radovali se zaslouženě,“ neskrýval sportovně Marek.

Co napsat o dalším průběhu klání? Třeba: brněnská smršť. Na servisu stoprocentně. Zkázu Pražanů znovu odstartoval Martin Licek, přidali se Daniel Římal, Duc Luan Truong… Vlastně úplně všichni. „Jejich podání bylo místy až brutální,“ hledal správné slovo Pomr. „Vadí mi, že byli prohrané sety tak jednoznačné,“ zdůraznil. „Když jde extrémně nebezpečný hráč na podání, je třeba vynaložit veškerou energii na to, abychom ho otočili. Dvě sady to šlo, v ostatních jsme se ale často nedostali ani k útoku,“ doplnil rozmrzele.

To Ondřej Marek zářil. „Kostra týmu šlape výborně. Pochválím bych všechny kluky a hlavně Matěje Hukela, který se vrací po zranění a zápas zvládl výborně,“ ocenil. „A jestli bych cokoli vytknul? Vždycky se něco najde. Uvítal bych ještě více bodových bloků. Pokud ale budeme hrát i nadále takto, bude to dobré.“