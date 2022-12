Co bude u Přindišů tentokrát na slavnostní večeři? O tom nemá letošní mistr světa ve vodním slalomu z Augsburgu ještě jasno. „Kapr to asi nebude, buď řízky anebo zase kachna. Ještě jsme to úplně nekonkretizovali. Teprve se uvidí,“ usmívá se dvojnásobný vítěz světového poháru.

Jak se pletou copánky?

V kuchyni nenechává všechno na manželce Michaele. Naopak. „Vařím docela rád a se ženou se v tom střídáme. Respektive vaří hlavně ona, protože bývám sportem hodně zaneprázdněný, ale pokud to jde, snažím se přiložit ruku k dílu. Třeba na svátky vždycky něco upeču,“ vysvětluje rozdělení funkcí.

„Letos mě čeká i vánočka. Už jsem si ji vyzkoušel, takže se na to docela těším,“ překvapuje třiatřicetiletý Přindiš. „Není to úplně snadné. Musím se znovu podívat na recept a pak na netu najít video, jak se pletou copánky. Budu si to muset osvěžit, abych to špatně nezapletl,“ usmívá se.

Vánoce Terezy Fišerové: Radost z dárků neprožívám, ale ráda překvapuji

Vánoční svátky má rád. Kvůli dcerce, která v březnu sfoukne na narozeninovém dortu třetí svíčku, je o to víc prožívá. „Amálka se na Ježíška už pár týdnů těší. Vnímá, že se jedná o mimořádný a kouzelný okamžik. Díky ní se nám se ženou vracejí krásné vzpomínky z dětských let,“ líčí rodák z Prahy.

„Je báječné sledovat, jak bude Amálka při rozbalování dárečků nadšená,“ pokračuje Vít Přindiš. S jejich sháněním ale prý moc starostí nemívá. „Na to mám velice šikovnou ženu, která ví, co koupit. Navíc jsem byl před Vánoci trénoval na ostrově Reunion, takže také něco přivezu. Nejen pro malou, překvapení mám i pro Michaelu.“

Vánoce Josefa Dostála: Jako pastýř budu v betlému dětem rozdávat jablíčka

Vánoční stromek bude na zahradě

Skvělý kajakář bude mít o svátcích příležitostí navštívit blízké, na což nebývá v náročném sportovním zápřahu během roku moc času. „Pojedeme na Moravu, kde žijí oba naše rodičovské páry, a pak bych rád stihl nějaké hory. Těšíme se na běžky,“ přiznává závodník.

VÁNOČNÍ SERIÁL

Po celý týden přinášíme vánoční příběhy sportovců z Prahy a Středočeského kraje: v pondělí Jiří Prskavec, v úterý Martin Fuksa, ve středu Josef Dostál, ve čtvrtek Landon Bow, v pátek Tereza Fišerová a v sobotu Vít Přindiš

Má však vzpomínku na vánoční svátky v zemi, kde nemají tradici a jedná se o běžné dny. „Bylo to v Japonsku, kam jsem před pár lety vyrazil se jen tak podívat. Popravdě mi to ani nepřišlo divné, že se to tam neslaví. Teď s rodinou je to úplně něco jiného. Snažíme se mít domácí pohodu.“

U Přindišů se najde jedna vánoční zvláštnost, i když není zase tak neobvyklá. Nepořizují totiž klasický stromek do pokoje. „U domu máme zahrádku. Možná tam ještě teď zasadíme a pak ozdobíme nějakou tújku nebo smrček. Ten by tam pak zůstal a dál rostl,“ dodává závodník USK Praha.

Vánoce Martina Fuksy: Dárky už dlouho raději dávám než dostávám