„Nějak mi to nejde. Sice mě to zamrzí, ale neumím to vyjádřit. I když dostanu třeba něco od mamky, moje emoce tomu v danou chvíli neodpovídají. Mám z toho většinou radost až další den. Asi potřebuju nějaký čas na to, aby to uzrálo,“ pokyvuje hlavou čtyřiadvacetiletá členka Dukly Brandýs nad Labem.

„Naopak ráda překvapuju. To mě hodně těší. Líbí se mi, když mohu něco pěkného vymyslet pro rodinu a blízké. Pro mě je na Vánocích asi nejhezčí to, když se sejde rodina,“ tvrdí obojživelnice, která kromě slalomových závodů v kánoi, zvládá na špičkové úrovni i kajak a kontaktní disciplínu Kayak Cross.

Briana čeká vánoční projížďka na Labi

Dárky pro blízké už má praktiky pohromadě. „Chybí mi už jen pár drobností. O dárcích začínám přemýšlet už na přelomu října a listopadu. Koukám na internet a objednávám. A protože bývám v prosinci na soustředění, chodí balíčky mamce do práce. Má ale zakázáno je rozbalovat. Co kdyby tam bylo něco pro ni,“ culí se Tereza.

K Vánocům české hvězdy závodů na divoké vodě patří i sport. Nejde však o pravý trénink, spíš o lehce aktivní odpočinek. Se svými pejsky německým ovčákem Torettem a border kolií Brianem se po ránu na chvíli proběhne. Mimochodem - jejich jména vzešla z postav Terezčina oblíbeného filmu Rychle a zběsile.

Ani oni nepřijdou při nadílce zkrátka. Připraveny jsou pro ně psí hračky a nějaké dobroty. „Ale musím být na pozoru. Pro Toretta totiž není problém dárky rozbalovat. To jsem poznala loni, když jsem nechala otevřené dveře, a když jsem přišla z tréninku, musela všechno dělat znova. Hrozně ho to baví, a tak mu zabalíme pár prkotin, aby si to užil,“ říká s úsměvem.

Sportovní program pokračuje vánoční vyjížďkou na Labi s roudnickými vodáky. „Brian umí sedět na plastové lodi. Vyzkoušeli jsme to už v létě, a tak mám v plánu, že se povozíme,“ vypráví. „Toretta ale vynechám. Vodu úplně nevyhledává a myslím, že kdybych ho na loď dostala, poznala bych, jak na Štědrý den vypadá koupel. A to bych úplně nechtěla“ usmívá se.

Smaží řízky, připravuje vinné klobásy

Odpoledne pojede jako každý rok za babičkou z tátovy strany. „Sejdeme se celá rodina. Rozbalujeme dárky a jelikož tam budou i děti, které věří na Ježíška, bývá to roztomilé. Tohle tradiční setkání má pravou vánoční atmosféru,“ líčí průběh svátečního dne.

VÁNOČNÍ SERIÁL

Po celý týden přinášíme vánoční příběhy sportovců z Prahy a Středočeského kraje: v pondělí Jiří Prskavec, v úterý Martin Fuksa, ve středu Josef Dostál, ve čtvrtek Landon Bow, v pátek Tereza Fišerová a v sobotu Vít Přindiš

„Doma si po večeři nadělíme, já se pak scházím s přáteli a ještě později chodím na návštěvu ke kamarádce. Pobudeme spolu asi dvě hoďky. Díváme se třeba na Pelíšky. Celý den si pěkně užívám,“ hlásí mnohonásobná medailista ze světových soutěží.

Do přípravy slavnostní tabule i úklidu se doma zapojí. Může z toho ale vyklouznout. „Máme zavedenou soutěž, že kdo prohraje ve stolním fotbálku, na toho padne vysávání nebo vytírání. Já ale pomáhám ráda. Smažím řízky nebo připravuju vinné klobásy, které si taťka sám vyrábí. Nebo zajedu něco dokoupit. Prostě jsem k ruce.“

Volno pokračuje dalšími svátečními dny, ale už ne v Roudnici nad Labem. „S přítelem, rodiči a známými pojedeme bobovat na Černou horu. Chceme si to tam užít a pobavit se. Jen doufám, že vydrží zimní počasí, aby to stálo za to. Po dvou dnech se vracíme a já pomalu naskočím do přípravy na nadcházející sezonu,“ dodává.