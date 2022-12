„Vánoce mám samozřejmě rád. Je to čas, kdy si mohu na chvíli naordinovat klid. I když mě kanoistika baví, potřebuju občas vypnout hlavu a vánoční čas je na to ideální příležitost. Člověk se potká s rodinou. Mám ji velikou a Vánoce budu slavit na několikrát. Rodiče jsou rozvedení, a tak to proběhne s každým zvlášť,“ vyprávěl rodák z Prahy.