Doma v Brandýse nad Labem proběhne všechno v klidu a v rámci vánočních tradic. „Na štědrý den budeme večeřet kapra s bramborovým salátem, pak si rozbalíme dárečky a sváteční večer si užijeme i s cukrovím. Moc se na to těším,“ vyprávěl kajakář.

„Stromeček pojedu koupit s Jiříčkem a Marečkem. Vyberou takový, jaký se jim bude líbit, a budeme ho společně zdobit. V tom má hlavní slovo naše designérka Terka a my jí s klukama pomáháme. Vybíráme ozdoby a stromek strojíme, aby byl co nejhezčí,“ popsal kouzelné chvilky devětadvacetiletý závodník.

Předvánoční čas trávil na soustředění na ostrově Reunion, a tak dárky vybíral převážně na dálku. „Zatím jsou uložené v košíku na e-shopech a po návratu si je vyzvednu,“ říkal s úsměvem minulý týden rodák z Mělníka.

„Snažíme se to s dárky moc nepřehánět, aby toho kluci nedostali moc, měli ze všeho radost a pohráli si ještě na Štědrý večer. Akorát nevím, jak se balí kolo. Jiříček už ze starého vyrostl a dostane nové s přehazovačkou. Tak přes něj asi převážeme mašli,“ prozradil překvápko pro staršího synka.

Magický okamžik, kdy je potřeba dárky pod rozsvícený stromek nepozorovaně umístit, má otec třiapůlročního Jiříčka a dvacetiměsíčního Marečka po loňských zkušenostech zmáknutý.

„Děláme to tak, že se po večeři zajdeme kouknout do vedlejší místnosti k oknu, jestli už neletí Ježíšek. Tatínek si mezitím odskočí na záchod, a v té chvíli tam všechno nainstaluje. Poučení z loňských Vánoc je takové, že je potřeba zakoupit delší prskavky, aby nevyhasly, než přijdeme ke stromečku,“ culil se.

Chybět nemohou vánoční koledy. „Terka hraje krásně na klavír, stojíme kolem ní a zpíváme Narodil se Kristus pán. Já teda strašně, o to zase možná radši. Ale jinde, než doma, bych si na to netroufl. Když jsem byl malý, zpívání koled k Vánocům patřilo, a u Terky to bylo podobné.“

V době volna se snaží letošní mistr Evropy a vítěz světového poháru, zajet na běžky. Z Brandýsa to není do Jizerek daleko, vyrazí časně ráno, aby byl v osm ve stopě. Stráví tam dvě hodiny a na oběd je už zase doma.

„Dřív jsem tam byl i 24. prosince, ale loni jsem zůstal doma, abych byl s rodinou celý den. Teď uvidím podle počasí. Když to bude na lyže, jsem ochotný si přivstat. Část odjedu s čelovkou a o to dřív se vrátím. Mohly by se podařit bílé Vánoce, předpověď vypadá slibně,“ přemítal člen USK Praha, který si koncem prosince a v lednu od pádlování rád odpočine.

K vánočním svátkům patří i návštěvy. „Naši jsou na horách, takže s námi budou Terčiny rodiče. Uvidíme se s babičkami, u nichž jsem jako dítě Vánoce trávil. Uvidím i sestřenku, s kterou jsme vyrůstali a je skoro jako ségra. Kolem Vánoc čeká narození miminka, a tak se těšíme, že se potkáme. Byl bych rád, kdyby se rodina díky našim přírůstkům víc propojila a byli jsme častěji spolu.“