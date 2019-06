Prvně jmenovaný, se sedmi vítězstvími rekordman Českého derby, bude mít na startu Arcturuse, jeho syn Radek Pacific Hilla. „V tomto případě nebudeme fungovat jako rodina, ale jako velcí rivalové. Uvidíme, kdo bude lepší. Samozřejmě, že budu držet palce i synovi, ale zrovna mě by porazit nemusel,“ přemítal starší z klanu Holčáků.

Trumf v rukávu

Josef Váňa slavil naposledy triumf v roce 2015 s koněm Touch of Genius. „Angkor Wat vyhrál generálku Velkou červnovou cenu. „Když v ní dřív moji svěřenci zvítězili, ovládli po ní i derby. Mohlo by to tak vyjít i letos,“ usmíval se lišácky chlapík, který se proslavil hlavně jako jezdec a trenér vítězů při Velké pardubické.

Navíc má v rukávu jeden trumf. V sedle Angkor Wata bude sedět německý šampion Filip Minařík, který prahne po vítězství. „Přál bych mu, aby České derby konečně vyhrál. Bylo by to hezké, kdyby nám to oběma klaplo,“ uvedl trenér, který v Českém derby zvítězil třikrát.

Co předvede Igancius?

To Václav Luka dlouho váhal s jezdeckým obsazením svých koní. Nakonec hřebce Ignacius Reilly pojede kazašský žokej Bauyržan Murzabajev a Ramssia osmnáctiletý mladík David Liška. Oba koně prý mají stejné šance.

„Ignacius sice vyhrál klasickou Velkou jarní cenu, ale zda mu sedne i o osm set metrů delší derby je otázka. Ramssio neměl takový výsledek, ale vytrvalecké schopnosti prokázal,“ je přesvědčený Václav Luka, který letos zažívá skvělou sezonu.

Pokud by měl označit dva hlavní soupeře, jmenoval právě Váňova Angkor Wata a Pacific Hilla od Radka Holčáka.