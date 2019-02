A právě pražský tým jako první v této sezoně skolil zdánlivě neporazitelnou Olomouc, v prvním kole elitní nadstavby si na ni vyšlápl 3:0 na sety. „Loni v lednu mi volal Standa Mitáč (hlavní trenér Olympu – pozn.red.), jestli se k němu připojím. Plácli jsme si a naše spolupráce je přínosná,“ vypráví šestačtyřicetiletý kouč.

I když trénuje v Praze, jeho život je neodmyslitelným způsobem spjatý s Brnem. „Bydlím tady. Rozhodli jsme se v Brně usadit, protože se tu vždy volejbal hrál,“ vysvětluje rodák ze Šternberku.

Ačkoliv o angažmá v zahraničí si řekl výkony v hanáckých mužstvech, po návratu z Francie zamířil na jih Moravy, kde pět roků hrál za Volejbal Brno. „Když nastupuju v Brně s Olympem, vždy se zastavím s lidmi kolem volejbalu, které znám a prohodíme pár slov,“ líčí muž, jenž si zahrál i na světovém šampionátu.

Martin Hroch

Narodil se 23. března 1972 ve Šternberku.

Ve své kariéře strávil jedenáct let ve Francii v týmech Grenoble, Rennes, Montpellier, Saint Brieuc a Dunkerque.

Vrchol kariéry prožil v Montpellier, s nímž pravidelně hrál evropské poháry. V sezoně 1995/1996 byl druhý nejlépe bodující hráč francouzské Pro A.

Jako reprezentant startoval na jednom mistrovství světa a čtyřech evropských šampionátech. V roce 1999 zaznamenal skončil s národním týmem na čtvrté pozici.

Žije v Brně, je ženatý a má dcery Veroniku a Terezu.

V Brně nastartoval i trenérskou kariéru, když tři měsíce vedl tamější mužské družstvo, které tehdy procházelo těžkým obdobím po odchodu sponzora. Postupem času ale přesedlal k ženskému volejbalu.

V Olympu zažívá zdařilé časy. Pražskému celku se daří, vklínil se mezi čtyři nejlepší týmy extraligy do elitní nadstavby. Aby také ne, vždyť barvy Olympu hájí také reprezentantka a brněnská rodačka Pavla Šmídová, rozená Vincourová. Výrazná tvář českého volejbalu měla v prosinci namířeno do Itálie, z angažmá na poslední chvíli sešlo. „Nejednali fér. Byla s nimi domluvená, a když jsme se s jejím odchodem smířili, asi o dva dny později napsali, že už Pavlu nepotřebují. Nám to sice vyhovovalo, ale z jejich strany to nebylo v pořádku,“ kroutí hlavou Hroch.

Ve zbytku sezony se ale Šmídová bude Pražanům náramně hodit. Vzhledem k velké bodové ztrátě na tři týmy před sebou je takřka jisté, že Olymp vykročí do play-off ze čtvrté pozice. A s největší pravděpodobností se utká buď s brněnskými Šelmami nebo Královým Polem, pátým a šestým týmem po základní části. „Určitě je pro mě zajímavé, že si zahrajeme proti někomu z Brna. Radši bych nastoupil proti holkám z Králova Pole. Dokázali jsme je dvakrát porazit, zatímco s Šelmami jsme prohráli. Ty navíc mají zkušené hráčky, které prošly reprezentací, to je jejich síla,“ říká Hroch.

Co nevidět ho tak volejbaloví fanoušci v Brně asi znovu uvidí.