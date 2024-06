/FOTO, VIDEO/ V areálu sportovního oddílu Atletika Hostivař bylo na začátku týdne mnohem živěji než jiné dny. A také se tam třpytilo zlato. V rámci projektu První oddíl, který připravila Česká unie sportu, přijel čerstvý evropský šampion v hodu oštěpem, Jakub Vadlejch, do oddílu, kde dělal první sportovní krůčky.

Na tribuny hostivařského stadionu místní děti připravily transparent s nápisem: „Vítáme tě Kubo“. Úspěšný oštěpař přišel zdejším mladým atletům ukázat zlatou medaili, kterou vybojoval v minulém týdnu v Římě na mistrovství Evropy.

„Pro mě první klub znamenal hrozně moc. Díky trenérovi Petrovi Behenskému jsem získal bezmeznou lásku k atletice,“ vyprávěl Vadlejch, na kterého jeho trenér z dětských let ihned reagoval: „S tou láskou si se sem přišel, takhle si to měl od malička. Já jsem to pouze prohloubil,“ doplnil jej Behenský.

Jakub Vadlejch společně s předsedou ČUS Miroslavem Janstou předali hostivařskému klubu šek na sto tisíc korun. Díky podpoře Nadace ČEZ se rozdělí stejná částka mezi deset nejlepších českých sportovců, tedy jejich mateřských klubů.

Předání šeku na 100 tisíc korun oddílu Atletika Hostivař:

Jakub Vadlejch při návštěvě svého prvního oddílu v Hostivaři. | Video: Deník/Michal Káva

„Je to malá pomoc a poděkování klubům, které pomohly vychovat úspěšné sportovce. Skoro žádný světově známý sportovec nezůstal ve svém první oddíle a skoro nikdo nevíme, kde a díky komu se stal tak dobrým. Rozhodli jsme se v České unii sportu tento dluh prvním oddílům začít splácet a ve spolupráci s Nadací ČEZ je ocenit,“ prohlásil Jansta.

Po úvodních slovech se děti s Jakubem na tribuně vyfotili a začala nekonečná autogramiáda, při které evropský šampion rozdal desítky podpisů, s každým zájemcem se ochotně vyfotil a přidal pár povzbuzujících slovíček.

Když byl Jakub ještě dítě školou povinné, místní oddíl se jmenoval AC Kovošrot Praha. „Měl jsem to sem jednou linkou autobusu, byl to kousek. Navíc tu začínala má sestra. Strávil jsem tu jedno z nejhezčích období mého života. Děkuji mým prvním trenérům, jsou tady všichni tři. Dali mi základy, na kterých jsem budoval moji sportovní kariéru,“ vyprávěl Vadlejch, kterého přišli pozdravit trenéři Petra a Viktor Veselí.

Vzpomínal s nimi, jak si po tréninku hrál s ostatními dětmi na schovávanou nebo jak s trenérem objížděl stadiony v Praze a házel kriketovým míčkem. „Snažil jsem se přehodit všechny stadiony, které šly. Na základní škole mi po prvním tréninku zakázali házet krikeťákem, protože jsem přehodil hřiště a trefil první auto zaparkované u hřiště. Je pravda, že jsem házel vším, dokonce také z kočárku,“ smál se.

Úsměvy na tvářích měly také přítomné děti. "Kuba je skvělý, i když už bylo pozdě večer, rodiče mě nechali koukat a úplně jsem u toho posledního hodu zakřičela," vyprávěla Natálka, jedna z dívek v modrém triku s nápisem Atletika Hostivař a pod ním podpis aktuálně nejlepšího oštěpaře starého kontinentu.

A kam se projekt První oddíl vydá dál? Postupně ocení kluby LK Arcus Plzeň (Marie Horáčková), TK Sokolov (Markéta Vondroušová), TJ Petřiny Praha (Ondřej Perušič), SK Kometa Praha (David Schweiner), AZ Havířov (David Pastrňák) a TJ Milo Olomouc (Karolína Muchová).

