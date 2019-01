Praha - Celou sezonu dřely, aby se nakonec v jednom březnovém týdnu rozhodlo, jestli se ročník 2016/2017 bude hodnotit jako úspěšný, či neúspěšný.

Hráčky USK Praha. Ilustrační foto. | Foto: Facebook ZVVZ USK Praha

Basketbalistky ZVVZ USK Praha v úterý otevřou čtvrtfinálovou sérii na palubovce ruského Oren-burgu. Budou se prát s mladým soupeřem, ale také se čtyřhodinovým posunem. Orenburg leží v evropské části Ruska přesně 3123 km od Prahy.

Utkání začne v 19 hodin místního času

Pražské basketbalistky absolvovaly náročný let už v neděli, přesto si do úterý nestihnou zcela zvyknout na časový posun. Úterní utkání začne v 19 hodin místního času, jenže českému celku to přijde jako třetí hodina odpoledne.

„Takový čas je pro nás hodně nezvyklý, v tu dobu nikdy nehrajeme. V týdnu před zápasem jsme ale nechtěli měnit zaběhnutý rytmus celé sezony, a tak jsme takhle brzy po obědě trénovat nezkoušeli," říká trenérka USK Praha Natálie Hejková.

V Orenburgu nejsou ideální podmínky

V Rusku se Pražanky musí kromě času vypořádat ještě s dalšími obtížemi. V Orenburgu nejsou ideální podmínky na ubytování, ani co se týká stravy. Přivezl si tak pražský tým vlastního kuchaře? „Bohužel nehrajeme fotbal nebo hokej, takhle daleko ještě nejsme. Máme s sebou nějaké vlastní zásoby, které kombinujeme s místní stravou," prozradila legendární trenérka.

USK Praha chce v Eurolize zapomenout na konec základní skupiny, kdy si připsal tři prohry v řadě. V minulém týdnu se Pražanky naladily dvěma vysokými výhrami v české lize nad KP Brno a Slavií Praha.

Velkou roli bude hrát psychika

To Naděžda Orenburg utrpěla v sobotu v ruské Superlize těžkou prohru 57:89 na hřišti Jekatěrinburgu. Natálie Hejková vidí jednu z předností soupeřek ve vyrovnaném kádru: „Jsou velmi bojovné, někdy hrají až na hranici tvrdosti. A jsou opravdu hodně vyrovnané, každá hráčka může být hvězdou. To je pro obranu daleko těžší, než když se máte zaměřit na jednu hlavní střelkyni."

Velkou roli bude hrát psychika, nedají se očekávat střelecké hody, a tak bude kladen důraz na každou akci. „S psychickým tlakem je to ošidné. Ony budou mít podporu fanoušků, ale my jsme zkušenější. A hlavně platí, že ony hrají doma, takže musí vyhrát. My v prvním utkání můžeme jen překvapit," snaží se sejmout tlak z hráček Hejková.