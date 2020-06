Softbalistky Joudrs se o víkendu mohly pochlubit stoprocentní bilancí v extralize, tabulce však vévodí jiný pražský klub, Tempo. To dvakrát porazilo Trutnov. Prvních zápasů se dočkaly hráčky Eagles, které dosáhly na tři výhry. „Konečně jsem poznávala silnou stránku týmu, což je jednoznačně pálka. Dobře jsme kontaktovaly všechny nadhazovačky, bylo to úplně skvělé,“ uvedla opora Eagles Gabriela Slabá.

Softbalistky Eagles. | Foto: ČSA

Do začátku extraligy nemohly nastoupit kvůli špatnému počasí, v minulém týdnu se však hráčky Eagles probudily. Nejprve prohrály s Tempem těsně 1:2, v pátečním televizním utkání to však rivalkám z vrátily. Opět prohrávaly, tentokrát o dva body, stav utkání dokázaly ale otočit, a zvítězily 3:2. V páté směně loňské finalistky snížily a v šesté díky trojmetovému odpalu získala dva body pro svůj tým Lucie Černohlávková. „Bylo to hodně vyrovnané, Tempo je náš velký rival,“ řekla Černohlávková.