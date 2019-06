V Praze se na turnaji představí téměř kompletní šipková elita

To co se ještě před dvěma lety zdálo jako nemožné a loni jako vzdálená budoucnost je konečně tady. Šipkařská asociace Professional Darts Corporation (PDC) rozšiřuje své teritorium a poprvé zavítá se svou akcí do české metropole. Jeden ze série turnajů European Tour 2019 se bude od pátku 28. června do neděle 30. června hrát na výstavišti v Letňanech.

Turnaje se zůčastní 16 nejlepších hráčů ze žebříčku Pro Tour Order of Merit, které doplní dalších 32 hráčů z kvalifikací, včetně čtyř z České republiky. V Praze se představí téměř kompletní světová šipkařská špička, včetně Michaela van Gerwena, Petera Wrighta, nebo Daryla Gurneye. "Pro všechny fanoušky a fanynky šipek a nejen pro ty české, to je velká příležitost, vidět na vlastní oči světovou šipkovou elitu na podiu. Kdo ještě nemá vhodný dárek, třeba za vysvědčení, má nyní jedinečnou příležitost jej koupí vstupenky pořídit. Jistě potěší především milovníky šipek. A navíc svou účastí v pátek můžete i čtyřem hráčům z národní kvalifikace vytvořit opravdu domácí prostředí v jejich zápasech během prvního kola," vyzývají pořadatelé. Zlomí kletbu? Čeští šipkaři se znovu představí na World Cup of Darts Přečíst článek › Šipky jako takové, jsou sportem, který si získává stále větší oblibu napříč všemi generacemi. Od prvních přátelských duelů s rodinou nebo partou přátel někde v oblíbené hospůdce u zlatavého moku, až po první amatérské turnaje či zápasy jednotlivých lig, kdy hráči i fanoušci mnohokrát sledují napínavý zápas, který rozhodne jedna šipka odhozená na terč v ten správný čas. A pak následuje výbuch radosti. Podpora může turnaj znovu přivést Na velkých turnajích, kde přední světoví hráči předvádějí svoje šipkové umění, a které jsou přenášené televizním vysíláním téměř do celého světa, jsme toho mnohokrát svědky. Ze svého vítězství se raduje nejen hráč, ale s ním i přítomní diváci v zaplněných halách a sálech, kde skandování a popěvky fanoušků v různorodých pestrých kostýmech doprovází hráče již od jeho nástupu na podium až do poslední šipky, která zápas rozhodne. Scott Mitchell: Šipky jako zaměstnání? Práce na farmě je pro mě důležitější Přečíst článek › Atmosféra je pak obdobná, vlastně spíše ještě mnohem lepší, než při fotbalových nebo hokejových zápasech. Hráči jsou na takové prostředí již zvyklí a mnohdy jim to dodává potřebnou energii a pohání je to ještě k většímu úsilí, aby předvedli přítomným divákům a fanouškům u terče to nejlepší, co momentálně se šipkami dokáží. "A právě takovou atmosféru, ve které se hráči budou cítit jako na tom velkém, televizním turnaji, si tento premiérový turnaj Czech Darts Open 2019, zařazený do European Tour, bezpochyby určitě zaslouží. Pokud jsou šipky vaší vášní, koníčkem nebo oblíbeným sportem, přijďte fandit a podpořit nejen české hráče. Hlavně tím ale šéfům PDC dokážete, že takový turnaj je v Praze, v srdci Evropy, oprávněně a že se z něho může stát skvělá tradice. A pro fanoušky mimořádná příležitost potkávat přední světové šipkaře u nás i nadále, uzavírají pozvánku organizátoři. Ať to lítá! Šipky zvoní (nejenom) na Letné Přečíst článek ›

Autor: Richard Šedý