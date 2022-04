„Je to prestižní, protože Mezinárodní federace sportovního lezení nedá takovou akci každému pořadateli. Konkrétně v Evropě jsou na této úrovni jen tři závody. Není to srovnatelné s pohárem před pěti lety. Laťka je o hodně výš a jsme rádi, že se nám závod podařilo získat,“ nechal se slyšet předseda Českého horolezeckého svazu Jan Bloudek.

Pořadatelé přivítají na závodech více než 150 závodníků z 28 evropských zemí, mezi kterými nebudou chybět ani ti úplně nejlepší. Bouldery bude zdolávat olympionik Adam Ondra a dalších patnáct českých reprezentantů včetně Elišky Adamovské a Martina Stráníka. Ze zahraničních účastníků pak stojí za zmínku Francouz Mickael Mawem, který skončil na olympijských hrách na pátém místě. „Je tu i řada mladých nadějí, kteří si vedli dobře na mládežnických závodech. Jsme zvědaví, jak si teď povedou na dospělých závodech,“ doplňuje Bloudek.

Českým reprezentantům by mělo hrát do karet to, že budou závodit přímo ve svém reprezentačním centru, kde mají i vlastní tréninkovou stěnu.

„Těším se moc. Vzhledem k tomu, že je to v Praze, tak mi to trošku zvyšuje nervozitu. Cítím tlak, protože je to doma. Mám vnitřní pocit, že bych měla i mohla zalézt dobře,“ říká reprezentantka Adamovská, která doufá v co nejlepší atmosféru. Na nedělní program, který v sobě zahrnuje semifinále a finále, totiž budou moci dorazit i diváci. Závodit se bude venku pod zastřešením.

„Závody je třeba dělat i pro diváky. Když jsem na závodech a diváci tam nejsou jako teď během covidu, je to zvláštní. Za ty roky jsem zvyklý, že by na závodech měla být bouřlivá atmosféra. Ze světových pohárů v Česku, kterých jsem se účastnil nebo jsem viděl, byla atmosféra jedna z nejbouřlivějších, co jsem kdy zažil. Doufám, že atmosféra bude skvělá,“ přeje si i jeden z nejlepších světových lezců Adam Ondra.

„Těším se, na vrcholné akci v ČR jsem nesoutěžil od roku 2009, tehdy tu byl naposledy světový pohár. Nevzpomínám na to ale dobře, tehdy jsem se smeknul a nepostoupil do finále,“ vzpomíná šestý z posledních olympijských her.

Právě Ondra by měl být v Letňanech největší lezeckou hvězdou už proto, že bude na domácí půdě. Nejlepší český lezec strávil podzim a zimu ve skalách v Moravském krasu a v italském Arcu a v současnosti čeká s manželkou na narození prvního potomka. Ještě předtím chce ale stihnout zalézt co nejlepší výsledek v Praze.

„Určitě i kvůli fanouškům bude super dostat se do finále. Bouldering je ale loterie, může se stát cokoliv. Bylo by fajn si ve finále zalézt, pak uvidíme,“ říká Ondra skromně.

