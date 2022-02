O víkendu jste porazili vedoucí tým extraligy Karlovarsko. Byl váš výkon v Budějovicích horší?

Chybělo nám více štěstí. Oba univerzálové nepodali úplně špičkový výkon. Tomáši Kriškovi tentokrát nešlo podání. Servisem jsme si obecně moc nepomohli. To bychom potřebovali. Na tak kvalitního soupeře je potřeba vyvinout tlak. My se od druhého setu bránili, což není role, která by nám svědčila.



V první sadě jste na soupeře vlétli a zvítězili 25:15. Šlo o taktiku zaskočit domácí?

Vyšlo nám všechno, co jsme si před zápasem řekli. Z kluků jsem cítil obrovské odhodlání. Chtěli někdy až moc. Určité situace měli řešit více v klidu. Na bloku třeba sáhli do sítě a našel bych další situace, které skončily špatně z přemíry snahy. Všichni ovšem bojovali, jen chybělo něco navíc. Dát více es, častěji zablokovat.



Nejtěžší byl duel pro Valerije Toduu, který se vracel na „domácí palubovku“. Zvládl ho emocionálně?

Chvílemi na něm byla cítit přemíra snahy. Musel jsem ho uklidňovat. To je pochopitelné, všichni jsme chtěli v Budějovicích uspět. Odbočím: Kuba Janouch rozehrál zápas skvěle. Od druhého setu to měl ovšem těžké. Neměl se o koho opřít. Krajní hráči mu nedohrávali vysoké balony. V těžkých situacích jsme stáli proti kompaktní obraně. Jihostroj přestal dělat chyby, jeho smečaři technicky útočili, univerzál Schouten do toho mlátil a udolali nás.



Jaký bude následující program Lvů?

Ve středu necháme kluky vyspat a až odpoledne proběhne trénink. Od čtvrtka se budeme chystat na Příbram.



Plánujete rozbor pohárové odvety?

Určitě si k sérii něco řekneme, ale ne nějak detailně. Už skončila, čekají nás další utkání v Příbrami, doma s Odolkou a Ústím. V sedmi dnech hned tři.



Jistě jste sledoval poslední duel Středočechů v Ústí. Výsledek vás asi nepotěšil…

Takhle bych to nebral. Musíme se dívat na sebe, nikoli na soupeře. Pro nás bude důležité, abychom Příbram porazili my.



V čem je její největší síla?

Příbram podává výborné výkony. Má skvělou základní sestavu. Velmi důležitá je role nahrávače Dolgopolova. Tým drží po dirigentské stránce a dobře brání v poli. Prim hrají i Jihoameričani Johansen s Madalozem. Budou chtít tvrdit muziku. Na podzim jsme to s nimi zvládli a musíme to zopakovat.



V Příbrami se dá očekávat bouřlivé prostředí. Jak se s ním vyrovnat?

V tom nevidím problém. Příbramská hala je příjemná. Kontakt s diváky vyburcuje domácí i hosty. Je jen dobře, pokud lidé chodí na volejbal. Na atmosféru se všichni těšíme.

Toman po senzaci kola: Můžeme hrát s kýmkoli a každého jsme schopni porazit