Podstatnější bylo, že Lvům přinesla štěstí a díky třem bodům se usadili v elitní top 4 nejvyšší soutěže. „Utkání jsem si užila. Byla to pro mě nová zkušenost s novým sportem na tak vysoké úrovni. Volejbal v podání kluků vypadá snadně. Jsem nadšená,“ sdělila kladivářka. Podle Moníkových slov se poté pídila, jestli by mohla dorazit i příště. „Samozřejmě jsem ji pozval. V naší hale je vítaný každý fanoušek,“ zdůraznil reprezentant. Ono příště nastane již v sobotu, kdy Lvi v Unyp areně přivítají od 18 hodin Ústí nad Labem.



Milane, už jste byl někdy vyhlášený MVP zápasu?

Ano, třikrát. Z toho dvakrát ještě jako smečař. Na liberu jde o moji premiéru. Samozřejmě jsem rád, že jsem pomohl týmu. To je pro mě nejdůležitější.



Věřil jste, že je aplikace SmartVolley natolik inovativní, aby vyhrálo libero?

Upřímně ne. Ale já na ty ceny zas tak moc nejsem. Podstatné je, že se náš tým pomalu rozjíždí. Play-off se blíží, tři body z tohoto utkání nás zase trochu uklidní. Doufám, že udržíme kvalitu do konce základní části, a pak to ještě více rozjedeme.



Znamená to, že výsledková krize, která vás trápila na sklonku roku, už je zažehnaná?

Doufám, že ano. Předvádíme teď kvalitní výkony se silnými mužstvy. Volejbal hraji už dlouho a vím, že v každé sezoně nějaká krize přijde. Důležité je nepodlehnout jí.



Co bylo v tomto období nejtěžší?

Bylo nutné pořád věřit a trénovat na sto dvacet procent. A nepochybovat, že to, co předvádíme na tréninku, se projeví i v zápasech.