/FOTOGALERIE/ Nebývale silnou lavičkou se mohou pochlubit volejbaloví Lvi. Na jejich soupisce naleznete hned šest kvalitních smečařů. Může se tak snadno stát, že i Tomáš Kriško, velezkušený kapitán slovenské reprezentace, začne utkání mezi náhradníky. „Snažil jsem se udržet v provozní teplotě. V play-off jsou všichni zapotřebí. Věděl jsem, že jakmile nebude něco sedět, dostanu šanci,“ uvedl 34letý borec, jenž přišel na plochu ve druhém setu a k vítězství 3:2 nad Karlovarskem přispěl 21 body. Pražané se tak v semifinálové sérii extraligy ujali vedení 1:0 nad úřadujícími šampiony.

Emoce. Tomáš Kriško se raduje z úspěšného útoku. | Foto: VK Lvi Praha

Snášel jste těžce roli náhradníka?

Samozřejmě nejsem zvyklý začínat na lavičce. V play-off ale není místo pro ego. Dan (Čech) s Gabrielem (Pessoou) hráli ve čtvrtfinále velmi dobře a zasloužili si být v základní sestavě. Zároveň bylo pravděpodobné, že přijde moment, kdy bude příhodné něco změnit a oživit hru. Už mám dost zkušeností, abych podobnou situaci zvládl. Bylo třeba být mentálně i fyzicky připravený na moment, kdy naskočím.

ČEZ Karlovarsko-Lvi Praha 2:3 (25:22, 21:25, 25:21, 15:25, 15:17), stav série 0:1

Rozhodčí: Krtička, Činátl. Esa: 3:9. Blok: 10:11. MVP zápasu: Schouten (23 bodů). Diváci: 980. Karlovarsko: Keemink, Juhkami, Zajíček, Sasak, Ihnát, Weir, libero Pfeffer. Střídali: Lamanec, Wiesse, Patočka, Kasan, Pastrňák. Trenér: Novák. Lvi: Čech, Tibitanzl, Schouten, Pessoa, McCarthy, Janouch, libero Moník. Střídali: Todua, Kriško, Vodička, Kollátor, Pliasetskyi, Šálek. Trenér: Barrial.

S čím jste šel na hřiště?

Žádné speciální úkoly jsem nedostal. Šlo hlavně o to uklidnit tým.

Přesto jste dlouho ztráceli, prohrávali 0:1 a 1:2 na sety. Bylo to frustrující?

Ani ne, volejbal se hraje na tři vítězné sety a čekalo se, že půjde o dlouhé utkání. Důležité bylo, že jsme začali dobře tiebreak, soupeř byl čím dál tím nervóznější a už se nad nás nedostal.

Střetnutí zakončila video challenge. Co se vám honilo hlavou během přezkumu?

Věděli jsme, že k nějakému kontaktu soupeře se sítí došlo. Jednalo se jen o to, jestli za anténkou, nebo před ní a v jakou chvíli. Video ukázalo, že měli naši trenéři dobré oko a všechno dobře dopadlo.

Dá se ještě moderní volejbal hrát spravedlivě bez video challenge?

Bylo by zajímavé zjistit, kolik extraligových zápasů během sezony ovlivnily drobné chyby rozhodčích. Třeba jen v tiebreaku, v němž rozhoduje jediný bod a challenge může vážně pomoci. Na druhou stranu chápu, že možnosti českých klubů zatím nejsou takové, aby si každý koupil potřebné zařízení a ani svaz na šest nemá. Jde tedy nepochybně o hudbu budoucnosti, ale dlouhodobé.

Další program semifinále:

7. 4. 17.00 Lvi Praha-Karlovarsko (Unyp arena)

11. 4. 17.00 Karlovarsko-Lvi Praha (Hala míčových sportů)

případně:

14. 4. 18.00 Lvi Praha-Karlovarsko (Unyp arena)

19. 4. 17.00 Karlovarsko-Lvi Praha (Hala míčových sportů)

Co tedy zápas kromě video challenge rozhodlo?

Klíčové bylo, že jsme ustáli servis Karlovarska. Jeho hráči dosáhli jen tří es a nevytvořili na nás ani enormní tlak, jak jsou zvyklí. Postupem času bylo více a více znát, jak jsou z toho rozladění.

V hledišti byla i výprava mladých Lvic a Lvů. Zrušili trénink a přijeli vás podpořit. Co to pro vás znamená?

Jejich přítomnost jsme určitě registrovali a moc nám pomohla. Ukazuje to na soudržnost v klubu. Pro ně je zase dobře, že pocítili atmosféru vrcholového sportu, což je snad bude motivovat do další práce.

Děkovačku s nimi jste si hodně užíval…

Kvůli takovým momentům děláme sport. Když vidíme, jak si naši fanoušci volejbal užívají, užíváme si ho o to více.