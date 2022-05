„Pro mého svěřence je to nejen souboj o prvenství, ale i test. Za týden je totiž přihlášený do Velké jarní ceny v Německu. A protože se mu poslední vystoupení ve Fran-cii moc nepovedlo, tento dostih ukáže i to, jestli na silnou německou konkurenci má,“ sdělil trenér Václav Luka.

Dva starty ve Francii absolvoval i Josephino (6,50:1). Svěřence trenérky Ingrid Koplíkové Janáčkové povede žokej Jaroslav Línek. Ta má v poli i dalšího koně s velkými šancemi Helpa (ž. Radek Koplík) s kursem 7,77:1.

Na divokou kartu se s elitou při GP poměří Kvěch. Na Markétě pojede dvakrát

Hodně příznivců má i vítěz generálky na tento dostih Archangelsk (7:1) s žokejem Jiřím Palíkem. Diváci budou zvědavi na formu loňského suveréna Red Corala (žokej Jan Verner), který ovšem před čtrnácti podal v Chuchli matný výkon a skončil pátý.

Samozřejmě, že se může prosadit i někdo „z druhéřady“. Hřebcům se postaví jediná klisna Lena v sedles žokejkou Martinou Havelkovou (17:1).

Nedělní program, který začíná ve 14.00 a v němž najdou mnoho atrakcí i děti, má ještě druhý vrchol. Je jím Memoriál Dr. Otakara Frankenbergera pro tříleté koně na 2200 metrů. Favoritem je Frehel (žokej Jan Verner) 4,50:1.