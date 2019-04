Náplastí měla být přítomnost společnosti Tipsport. Jednalo se však o jedinou pobočku, a tak se tvořily fronty. „Snažili jsme se zájemcům s registrací co nejvíce pomoci. Snad se nám to povedlo,“ řekl Deníku Filip Hrůza z Tipsportu. Mnozí sázející ale nabídky nevyužili a v kuloárech dávali nespokojenost najevo… Dostihy se prostě bez klasických sázek neobejdou.

Ovšem ani tato komplikace nezastínila zážitek, o nějž se v Gomba handicapu postaral Master of Gold s žokejem Jaromírem Šafářem.

Master of Gold dosáhl hattricku

Jako třetímu koni v historii se mu podařilo dosáhnout hattricku, který navíc ozdobil rekordem Gomba handicapu v čase 1:09, 64. „Je to kůň s velkým srdcem, a i když je mu už osm let, o konci kariéry neuvažujeme,“ uvedl trenér Gregorz Wroblewski. „V polovině týdne jsem dostal nabídku, a to se neodmítá,“ pravil žokej Jaromír Šafář, který už dnes startuje v Mulheimu.

V Gomba handicapu se zranil žokej Petr Foret, a nemohl nastoupit do druhého hlavního dostihu Velké dubnové ceny. V sedle favorita Black Canyona ho nahradil Adam Florian. Zvítězili, a navíc vytvořili časem 1:48,89 rekord dráhy.