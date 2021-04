Talent tým Plzeňského kraje skončil druhý v základní části, Dukla byla třetí. O vítězích v letošních vzájemných zápasech rozhodovalo domácí prostředí.

Trenér Daniel Čurda je však přesvědčený, že play-off přinese úplně jiné zápasy.

„Budou tvrdší a vyhecovanější. Plzeň je favoritem. Posty má velmi dobře zdvojené. Na druhou stranu jsme si dokázali, že s nimi můžeme hrát. Věřím, že jsme schopní vyrovnané konfrontace a poprat se o postup do finále,“ říkal optimisticky.

Ve čtvrtfinále Pražané ve třech zápasech vyřadili Jičín a volný týden využili kromě přípravy i na regeneraci a doléčení šrámů.

„Chtěli jsme, aby se kluci dali do pořádku. V Plzni nastoupíme takřka v kompletním složení. Na určitou část utkání by mohl naskočit i Jonáš Patzel, v obraně by se měl objevit i Adam Zeman,“ pochvaloval si Čurda.

„Styl máme postavený na rychlé hře, ale i Plzeň se snaží hrát dopředu,“ pokračoval.

„Týmy vyrukují s moderní házenou a očekávám souboj rozdílného pojetí obrany. V posledních zápasech nám dělali problémy zejména jejich pivoti, velkou sílu mají i na spojkách. Předností je však týmová hra,“ zmínil.

Proto trenér nepředpokládá, že by se uchýlil k osobnímu bránění. „Budeme vycházet z kompaktní obrany a držet se naší hry. To znamená valit to dopředu. Dosud nám to přinášelo úspěchy a tak nevidím důvod na tom teď něco měnit. Ono stejně na nějaké experimenty nebo novinky není čas,“ poznamenal.

Na rozdíl od předchozí série se nyní hraje střídavě doma-venku. Specifikem však je, že se po třetím zápase – pokud nebude rozhodnuto – semifinále přeruší. Tak trochu kuriózním důvodem je reprezentační pauza.

A jaký zazněl tip na první utkání v Plzni? „Výhra o tři góly 27:24 a odjezd domů,“ culil se Dan Čurda.

Házenkářské semifinále Dukla – Plzeň

Sobota 17. dubna 12.30: Plzeň – Dukla

Středa 21. dubna 17.00: Dukla – Plzeň

Sobota 24. dubna10.15: Plzeň – Dukla

Případné čtvrté utkání: Středa 5. května 16.30: Dukla – Plzeň

Případné páté utkání: Sobota 8. května 10.15: Plzeň – Dukla

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Karviná a Lovosice