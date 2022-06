Úžasná atmosféra. UniCredit Pražská štafeta se po třech letech vrátila pompézně

Unikátní týmový závod se po tříleté pauze vynucené pandemií koronaviru ve čtvrtek 23. června do pražského parku Stromovka vrátil ve velkém stylu. Do oblíbeného běhu, v němž si kolegové či přátelé mohli na čtyřech pětikilometrových úsecích vzájemně změřit síly, se v devíti stovkách týmů přihlásilo 3600 běžců, čímž do posledního místa naplnili maximální kapacitu závodu.

Oblíbená štafeta se do Prahy vrátila po třech letech. A proběhla ve velkém stylu. | Foto: RunCzech