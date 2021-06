Zatímco Filip (30 let) bojoval v kleci v MMA (smíšená bojová umění), Bára běžela maraton.

Filip v sobotu kolem jedenadvacáté hodiny vstoupil v Brně do osmihranné klece, proti němu se postavil italský bojovník Luca Iovine. Organizace Oktagon tu pořádala další díl bojů v MMA. Filip absolvoval s Italem semifinálový zápas, jeho vítěze pak čeká brzy finále souboje o titul právě v organizaci Oktagon v bantamové váze.

Filipova o dva roky starší sestra Barbora se pak v neděli v půl sedmé ráno postavila na pražském Karlově mostě na start mistrovství republiky v maratonu. A oba byli úspěšní.

Filipův zápas ve váhové kategorii do 61,2 kg byl jako na houpačce. První dvě pětiminutová kola spíše vyzněla pro italského borce. Filip po úderu loktem začal krvácet na hlavě, později to v nemocnici spravil lékař čtyřmi stehy, a bodově ztrácel. Přišlo třetí závěrečné kolo a tam se děly věci. Filip, jehož silnou stránkou je boj na zemi, dokázal dvě minuty před koncem svého soupeře takzvaně utáhnout na armbar a soupeř zápas vzdal. Filip se tak může těšit na dalšího soupeře a titulovou bitvu. Jednu už má za sebou, před dvěma lety v Bratislavě ve vypjaté atmosféře, kdy celá hala fandila domácímu Tomáši Deákovi, podlehl na body.

Barbora, reprezentující AC Mladá Boleslav, měla jasné instrukce od trenéra Vladimíra Koudelky, aby pokořila tři hodiny. Bára tajně doufala, že překoná letitý rekord boleslavského oddílu, který zaběhla před 36 lety Blanka Vaňková. Ten měl hodnotu 2 hodiny, 57 minut a 31 vteřin. Po startu na Karlově mostě se maratonci vydali na třináct tříkilometrových okruhů, v každém z nich probíhali Staroměstským náměstím, kde byl i cíl.

Oddílový rekord překonán

Bára začala oproti plánu trochu rychleji a vytvořila si časový náskok. Ve druhé části závodu ale měla několikrát krizi, kterou však dokázala překonat. V závěru, jak měla informace o čase, ještě několik stovek metrů doslova sprintovala. Konečné sedmé místo je skvělým výsledkem. Fantastický je i celkový čas – 2 hodiny 57 minut a 30 vteřin! Oddílový rekord byl po téměř čtyřech desítkách let překonám o jednu jedinou vteřinu!

Jak popsali sourozenci svoje výkony? „Myslel jsem, že ho smáznu v prvním kole, ale neříkal jsem to nikomu nahlas. Jakmile jsme začali, ucítil jsem, že to nebude jednoduchý. Když jsme byli na zemi, zkoušel jsem různý páky, ale dobře to bránil. Bylo vidět, že mě má z videa přečteného, byl dobře připraven, jeden z nejsilnějších soupeřů, se kterými jsem bojoval,“ uznal Filip Macek.

„Ve druhým kole mě několikrát dal loktem do hlavy a rozrazil mi ji, cítil jsem, jak mi kape krev a trochu se začal bát, aby to rozhodčí neukončili, protože ty rány do hlavy byly fakt tvrdý. Věděl jsem, že musím máknout,“ uvědomoval si Macek a dodal: „Instrukce trenérů do třetího kola byly dávat jen přímý údery, věděl jsem, že ho musím ukončit, jinak prohraji na body. Kromě hlavy jsem měl od něho pořádně pokopané nohy, protože se do mě hodně krát trefil, pořádně mě nakopal, byl fakt tvrdý. Pak jsem spadnul a on udělal chybu, že šel na mě, tak jsem ho přetočil a přesně dvě minuty před koncem mu dal páku a on hned odplácal. Takže spokojenost.“

Barbora Macková přiznala, že celý závod myslela na oddílový rekord: „Už kvůli trenérovi, který mi v tréninku věnuje moc času. Chytila jsem se Báry Jíšové, půlku jsem běžela s ní a jejím vodičem. Bylo to docela rychlé, ale v tom větru příjemnější. Měla jsem tak pěkný náskok oproti plánu, oni pak zrychlili a mně začaly docházet síly. Trochu jsem zpomalovala, foukal vítr, náskok se rozplynul, dvě kola to bylo fakt hnus, ale vyždímala jsem ze sebe, co šlo. Podařilo se, v cíli jsem skoro omdlela a dostala zimnici. Ale jsem moc spokojená.“

Chvála od trenérů

A co na výkony svých svěřenců říkali trenéři? „Filip je prostě kouzelník. Když už si myslíte, že ho máte na lopatě, vykouzlí něco, čím totálně překvapí. Tentokrát vykouzlil armbar a silný Ital jen překvapeně zůstal sedět, co se vlastně stalo. Finále je doma a Filipův druhý pokus v boji o pás Oktagonu,“ hodnotil a chválil MMA kouč André Reinders.

Atletický trenér Báry Vladimír Koudelka měl jen slova chvály: „Bára podala fantastický výkon a pokořila letitý oddílový rekord. Na něj měla v průběhu závodu už několik minut náskoku, ten se ale ztenčoval. Bára ale dokázala v závěru doslova zázrak a tempo ještě zvýšila a o pouhou vteřinu oddílový rekord překonala. Vzhledem k tomu, že dost foukal vítr, běželo se po dlažebních kostkách, tak věřím, že v silách Báry je zaběhnout maraton ještě rychleji.“