Dvaatřicetiletá Šafářová loni oznámila, že letos ukončí kariéru, a do fedcupové nominace se dostala překvapivě, neboť nehrála osm měsíců. Na kurt přišla za rozhodnutého stavu a ve Fed Cupu oslavila první deblovou výhru.

„Já už pláču, takže nevím, kolik toho řeknu,“ promluvila do mikrofonu na dvorci, ale přes dojetí a emoce nezadrhávala. Poděkovala rodině, realizačnímu týmu i fanouškům. „Takovou atmosféru neměl žádný jiný tým. Byly to úžasné roky,“ uvedla.

Gratulovala mladým hráčkám Markétě Vondroušové a Karolíně Muchové, které utkání baráže rozhodly už po dvouhrách. „Moc přeju týmu štěstí dál, ať český Fed Cup pokračuje jako doteď. Já vás budu pozorovat a fandit,“ řekla Šafářová, která měla podíl na pěti z šesti posledních triumfů českého výběru v soutěži.

Na závěr fedcupové kariéry vytvořila dvojici bývalých deblových světových jedniček s Krejčíkovou. Bylo znát, že dlouho nehrála zápas, ale obecenstvo nadchla esem, dobrými výměnami od základní čáry a přehledem na kurtu. „Byla to obrovská čest si s Luckou zahrát, byla jedním z mých vzorů,“ pronesla Krejčíková.

Inspirace pro ostatní

Češky zápas s Gabrielou Dabrowskou a Sharon Fichmanovou vyhrály 7:6 a 7:5, mečbol proměnila Šafářová jistým volejem. Poté si vychutnávala potlesk a posílala polibky směrem k týmu i do hlediště.

Od kapitána Petra Pály i od manažera Miroslava Černoška, který tenistku přivedl do Prostějova, dostala květiny. „Chci ti pogratulovat za to, co jsi v tenisu dokázala, a za sebe i za tým, co jsi dokázala ve Fed Cupu. Byla inspirací,“ vyzdvihl Pála na kurtu.

Nyní má před sebou Šafářová ještě dvě rozlučky. Turnaj WTA Prague Open v Praze bude hrát od 29. května a pak ještě vyrazí na Roland Garros.

Rozhodující zápas

„Jsem moc ráda, že jsem přispěla dvěma body. Navíc to pro mě byly první zápasy na antuce, takže jsem spokojená,“ prohlásila devatenáctiletá česká tenistka Markéta Vondroušová, která v sobotu zdolala mladou Kanaďanku Leylah Annie Fernandezovou a v neděli si poradila i se zkušenou ranařkou Rebeccou Marinovou a získala tak pro Česko rozhodující třetí bod.

Vondroušová připravila v prvním setu Marinovou dvakrát o servis a sadu získala poměrem 6:3. Poté se však Kanaďanka poprvé během víkendu dostala do vedení. „Ona mi zabila pár míčů, byla to trošku smůla. Bylo zásadní si vzít servis zpět a pak už jsem to udržela,“ popisovala Vondroušová průběh druhé sady, kterou otočila z 2:4 na 6:4.

Český fedcupový tým pak mohl začít slavit příslušnost ve Světové skupině. „Bylo super udělat třetí bod. Tohle pro mě bylo poprvé a moc jsem si to užívala,“ líčila Vondoušová při své fedcupové premiéře v roli týmové jedničky.

Po dohodě kapitánů završí celý víkend čtyřhra. Lucie Šafářová tak po boku Barbory Krejčíkové zažívá loučení se svojí reprezentační kariérou přímo na kurtu.

Reprezentovat? Kdykoli

Dvaadvacetiletá Vondroušová hrála proti Kanadě poprvé v roli lídra a na prostějovské antuce neztratila ani set. „I když to bylo proti papírově slabším soupeřkám. Ale určitě to bylo těžké, očekávalo se hrozně moc a jsem ráda, že to tahle dopadlo,“ řekla. „Ve Fed Cupu se každý vyhecuje a hraje mnohem líp než na turnaji. Jsem ráda, že jsem to zvládla vždycky ve dvou setech,“ pochvalovala si Vondroušová.

Proti Marinové se 47. hráčka světa nemohla dostat do rytmu. Vysoká Kanaďanka, která zkoušela i veslování, se snaží dávat velké rány. "Jak to tam pálila, tak bylo těžké se rozehrát a něco z toho zahrát. Snažila jsem se zůstat v klidu, spíš udržet hru v kurtu a ona se pak vykazila, takže to bylo i štěstí," řekla Vondroušová.

Pokud dostane příště opět pozvánku do týmu, možná už půjde o nový model soutěže. Tenisová federace ITF nejspíše změní Fed Cup a po vzoru Davisova poháru se bude hrát první kolo a vítěz pak vzejde z finálového týdenního turnaje. „Ať to bude jakýkoliv, tak budu chtít reprezentovat kdykoli,“ ujistila Vondroušová.

Z Prostějova zamíří zpět do turnajového kolotoče. Antukovou sezonu začne příští týden v Istanbulu, pak ji čeká pražská Stromovka, kvalifikace v Madridu, Řím a grandslamové Roland Garros. „Kdybych někde hrála dobře, tak asi něco odhlásím. Výsledkově doufám, že to bude dobré,“ přeje si Vondroušová.

Byla ráda, že si ve Fed Cupu zahrála před turnaji dva zápasy na antuce. Zažila si tak přechod z betonových kurtů. „Ze začátku jsem si myslela, že to budu zabíjet a hotovo. Musí se na to ale zvyknout hlavou, že si výměny musím uběhat,“ řekla.

Po zdravotních lapáliích z minulých let letos zatím nemá výraznější problémy. Tenisové hodiny doplnila větší dávkou tréninku kondice a následného protahování a regenerace. Na antuce si navíc začala tejpovat kotníky. „Na antuce je větší možnost si vyvrknout kotník a tejpy mi drží nohy celkově. Dost pomáhají,“ dodala.

Fed Cup - baráž o Světovou skupinu - Česká republika – Kanada 3:0

Muchová – Marinová 6:3, 6:0



Vondroušová – Fernandezová 6:4, 6:1



Vondroušová – Marinová 6:3, 6:4



Šafářová, Krejčíková - Dabrowská, Fichmanová 7:6, 7:5