Posledním zástupcem pražské judistické scény byl David Dudy (-100kg, Judo Academy). Jeho sokem se stal Němec Udsilauri George. David se rval jak o život, utkání dospělo až do golden score, kde ve druhé minutě německý závodník ukázkovým kontra chvatem utkání ukončil na ippon.

Jedinou českou juniorkou na šampionátu byla Anna Marie Polnická (-52kg, USK Praha). Ta patří ve své váhové kategorii mezi evropskou špičku, bohužel v poslední době ale bojuje spíše s vleklým zranění dolní končetiny, a tak bylo úspěchem, že vůbec na šampionát odjela. Po prvním volném kole nastoupila do druhého proti ázerbajdžánské závodnici Bayramova Ulviyye. Obě bodovaly na wazari, Anička však v poslední vteřině utkání přidala druhé a postoupila tak do čtvrtfinále. K němu nastoupila proti maďarské závodnici Gyertyas Roze, která v polovině utkání ,,vystřihla“ ukázkovou uchimatu a ukončila tak tažení Aničky na šampionátu s výsledkem 7. místa.

Tři dny se bojovalo o nejcennější kovy na Mistrovství Evropy juniorů v Lucemburku. Pražské judo zde mělo silné zastoupení a neztratilo se. Největšího úspěchu dosáhl Antonín Dvořáček (-60kg, Judo Dragons), který se probojoval až do finálových bloků k souboji o 3. místo s ukrajinským závodníkem Veredybou. A v něm svedl velmi kvalitní boj, v němž dokonce po minutě a půl bodoval na wazari po vydařené tomoe nage. Utkání, které se vedlo ve vysokém tempu, se blížilo k závěrečné minutě, když Ukrajinec rovněž velmi kvalitním provedení sumi gaeshi ukončil utkání na ippon. Antonín tedy po třech výhrách a dvou prohrách obsadil neoblíbené páté místo, dojem však zanechal více než dobrý.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.