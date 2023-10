Úspěch! Mendrek s Králem porazili Američany a stále mají naději na postup na OH

Největší výsledek jejich deblové kariéry a jeden z největších úspěchů českého badmintonu! Adam Mendrek s Ondřejem Králem porazili ve finském Vantaa americké hráče Vinsona Chiu a Joshuu Yuana a dostali se tak do čtvrtfinále turnaje Super 500, což je třetí nejvyšší třída. Zároveň získali velkou porci bodů do kvalifikace na olympijské hry v Paříži. V pátek hrají o postup do semifinále proti bývalým světovým jedničkám z Indonésie. „Touto výhrou jsme se dostali na postupové místo na OH. Nemáme slov. Ještě nás ale čeká několik turnajů, počítá se výsledkově nejlepších deset,“ dodal Mendrek.

Čeští badmintonisté Adam Mendrek s Ondřejem Králem. | Foto: Badmintonphoto