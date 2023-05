Úspěch českého squashe: V Praze bral na šampionátu medaile!

Vyzvali největší evropské naděje a uspěli. Medailově! Čeští hráči do 17 let získali třetí místo na mistrovství Evropy smíšených týmů, které se uskutečnilo před pár dny v Praze. Do české metropole dorazilo celkem 250 účastníků včetně rozhodčích a doprovodu. „Byl to pro nás historický úspěch. Poprvé jsme na takové úrovni porazili Anglii a vybojovali medaili. Akci v Praze si všichni pochvalovali,“ prohlásil Tomáš Fořter, generální sekretář České asociace squashe. Tým do 15 let skončil na 11. místě.

Čeští squashisté na mistrovství Evropy smíšených týmů, které se uskutečnilo v Praze. | Foto: Irena Vanišová