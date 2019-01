Praha – Derby svedlo v jedenáctém kole ŽBL pod jedny koše basketbalistky ZVVZ USK Praha a VŠ Praha. Hostující děvčata vzdorovala favoritkám pouze v první čtvrtině, pak už se plně rozjel brankostroj domácích, jenž se zastavil na skóre 94:59, tradiční stovka tedy nepadla. USK i bez ní vedou tabulku s plným počtem bodů, ani VŠ nesmutní, průběžná bronzová příčka je vysoko nad očekáváním.

Kateřina Elhotová byla tahounkou USK v souboji s VŠ Praha | Foto: Jiří Růžička

ZVVZ USK Praha – VŠ Praha 94:59 (25:20, 47:30, 73:45)

„Šlo o oboustranně dobré utkání. Na nás byla znát únava, jelikož jsme přijeli pozdě v noci z Györu. Výkon VŠ byl z kraje trochu opatrný, pak se však soupeřky rozjely a zahrály svůj stabilní zápas, který byl pro diváky zajímavý a pro trenéry poučný,“ myslel si kouč USK Lubor Blažek.

„Bedlivě jsem pozoroval všechny hráčky soupeřek. Družstvo VŠ vzniklo pro to, aby se děvčata v něm seskupená objevila do několika let v ZVVZ USK, nejlépe i v reprezentaci. Pevně věřím, že to vyjde,“ přidával zajímavou spojitost.

„To, že jsme nedali „tradiční“ stovku mi nemrzí ani trochu. Vím, že je pro holky metou, ale v tomto zápase o ni rozhodně nešlo,“ doplnil spokojený Blažek.

„Duel proti USK je pro naše holky vždycky svátkem, mladé hráčky si mohou osahat, jaké to je nastoupit proti euroligovým protivnicím,“ popisoval trenér VŠ Petr Treml.

„Každé takové setkání je hrozně pozitivní, každá část zápasu, kterou dokážeme sehrát vyrovnaně je přínosná. Bohužel dnes těchto úseků nebylo mnoho. Síla USK je zkrátka obrovská,“ uznal Treml kvality soupeřek.Pak se i on zmínil o projektu VŠ.

„Holky dostaly šanci ukázat se v soutěži žen, kterou by si většina z nich v ostatních týmech nezahrála. Záleží jen na nich, co předvedou. Zatím se perou vcelku statečně. S dosavadním vystoupením v ŽBL jsme proto spokojeni. Jde nám ale o jejich růst, výsledky nejsou rozhodující,“ dodal trenér.

David Nejedlý