Vyvstává otázka, zda soupeři z Apeninského poloostrava vůbec přicestují, ale Italů se týká výjimka, kterou dala jejich vláda sportovním týmům účastnících se mezinárodních soutěží. Měli by přicestovat pouze hráči a realizační tým, dohromady dvacet lidí.

„Ještě je možnost, že sem ministerstvo zdravotnictví Schio vůbec nepustí. Potom by všechno bylo na evropské basketbalové federaci (FIBA). Jestli by se zápas odložil, nebo nehrál, to nedokážu říct,“ řekl pro ČTK vedoucí USK Simon Bytel.

Zápas se na Královce hraje ve středu od 19 hodin. O týden později je v plánu odveta v Itálii, ale tam pražská výprava neodletí.

Podobně se už dříve rozhodly i kluby z Rigy a Šoproně, FIBA je potrestala kontumační prohrou 0:20. To se ale nebude týkat pražského celku. "Je to jiná situace, oni neměli oficiální dokument že tam jet nemůžou. My ho máme od české vlády a pro FIBA je dostačující," dodal Bytel.