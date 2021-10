Aero Odolena Voda – Lvi Praha 3:1 (25:20, 20:25, 28:26, 25:22)

Aero: Horák, Démar, Shchadilov, Carmody, Hladík, Saada, libero Hadrava. Střídali: Chevalier, Chancy, Ribom. Trenér: Kop. Lvi: Mihajlović, Skakić, Todua, Janouch, Smith, Nedeljković, libero Moník. Střídali: Čech, McCarthy, Pliasetskyi, Vodička. Trenér: Pomr.



Můžete popsat své pocity po porážce?

Jsem zklamaný, po prohře 1:3 to jinak ani nejde. Musím ovšem ocenit i výkon domácích, kteří hráli výborně. I my jsme měli dost příležitostí, ale klíčové balony nesložili.



Ve třetím setu jste si vypracovali tři setboly. Zdálo se, že jste na koni. Co se stalo?

Přišly chyby, špatně jsme si přihráli a špatně útočili. Chybělo nám i štěstí.



Čtvrtý set jste měli rozehraný fantasticky. Proč jste ho ztratili?

Pro to neexistuje omluva, takový set musíme vyhrát. Věřili jsme, že zápas otočíme, ale nedokázali jsme to. Řekli jsme si, že budeme smečovat po lajnách a pořád „bili“ do blokařů. Oni se chytili a začali dobře servírovat. My jsme znervózněli a už jsme se nedokázali zvednout.



Mentální problém?

To netuším. Na tréninku hrajeme výborně a v zápasech to stále není ono. Brno jsme podcenili, proti Odolce jsme bojovali nadoraz. Každý z nás udělal jednu chybu navíc a skončilo to, jak skončilo.



Dvě výhry/dvě prohry. Od čeho se nyní odrazit?

Nesmíme propadat panice. Bojujeme, to je pozitivní. Musíme lépe servírovat, méně chybovat a hrát volejbal. Nevymýšlet nic extra, jen dělat, co umíme.



Pohled trenéra Lvů Tomáše Pomra:

„Utkání mělo všechno, co má extraligový souboj mít. Nicméně jsme si jeli pro body a neodvážíme žádný. Atmosféra byla výborná, hra měla potřebnou kvalitu. Odolka byla silnější na servisu a hlavně při bránění vysokých míčů. V tom jsme byli slabí. Ve třetím setu jsme dlouho tahali za delší konec provazu, měli jsme několikrát nahráno, ale nezvládli koncovku. Ve čtvrtém jsme výrazně vedli, ale polevili v koncentraci. Udělali jsme zbytečné chyby, Odolka se dotáhla, hrála v euforii a my se strachem o výsledek. To vnímám jako kaňku na našem výkonu. Důkladně si to rozebereme.“