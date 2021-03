Mateji, oddechl jste si po svém posledním servisu?

Všechno ze mě spadlo. V minulém zápase jsem moc dobře podával, ale tentokrát soupeři ještě lépe přihrávali. Na eso jsem čekal celé utkání.

Lvi Praha – SKV Ústí 3:0 (19, 24, 21); konečný stav série 3:0

Lvi: Janouch, Smith, Charvát, Mihajlovič, Paták, Špulák, libero Ježek. Střídali: Pliasetskyi, Vodička. Trenér Pomr. Ústí: Beer, Bartůněk, Bornemann, Tibitanzl, Šmídl, Parraguirre, libero Kořínek. Střídali: Kramar, Koloušek, Vodvárka. Trenér Vašina.

Vyhráli jste 3:0. Optikou výsledku se série zdá být jednoduchá. Bylo tomu tak?

Ani náhodou. Ústí hrálo výborně celý rok, ale my lépe. (směje se) Všechno ve volejbale záleží na servisu a přihrávce. V tom jsme soupeře předčili. Chyběli nám dva blokaři a jeden smečař, ostatní je nahradili. To bylo důležité.

Na univerzálovi zase stojí útok. Připouštěl jste si tlak?

Moc ne. Věřil jsem v sílu týmu. V to, že mi pomůže nahrávač Jakub Janouch. On je vážně výborný. Zvládá nahrávky na jednoblok. To se mi pak útočí. (směje se) Věděl jsem, že pokud podáme výkon, na jaký máme, postoupíme.

Jak to bylo s vašimi bolavými zády. Limitovala vás?

Ve třetím setu v Ústí jsem si natáhl záda. Bylo to nepříjemné, nemohl jsem pořádně vyskočit. Zápas jsem dohrál na endorfinech. Poté jsem navštívil kliniku Endala, náš masér mi taky moc pomohl. Zobl jsem si jeden ibuprofen a šel jsem hrát. (směje se)

Lvi v semifinále:

22. 3. venku

25. 3. doma

28. 3. venku

------------------------------

31. 3. doma

3. 4. venku

Poznámka: Semifinále play-off volejbalové extraligy mužů se hraje na tři vítězství. Lvi změří síly s Karlovarskem, nebo s Českými Budějovicemi.

Jde o vážné zranění?

Nejde. Jsme domluveni, že věnuji čtyři dny regeneraci. Trenér nám alespoň slíbil volno. (směje se) Po neděli začneme přípravu na semifinále.

Koho byste si v něm přáli? Nabízejí se dvě možnosti – České Budějovice a Karlovarsko.

To jsou dva vyrovnané týmy. Těžko vybírat. O něco více bych si přál Budějky. V sezoně jsme je už porazili. Jejich hra více sedí našemu stylu.

Historický úspěch Lvů je na světě. Co očekáváte dále od play-off?

Říkáme to už od začátku: jdeme si pro medaili. Teď jsme se svému cíli jen přiblížili.

Trenér Lvů Tomáš Pomr o utkání i sérii:

„V zápase jsme byli lepší, jen jsme občas zbytečně vypadli z koncentrace. Díky tomu se soupeři drželi v kontaktu. Mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem, což je teď úplně jedno. Série byla daleko těžší, než napovídá výsledek. Měli jsme velké problémy se sestavou. Obrovský respekt mám i k Ústí. Donutilo nás k maximálnímu výkonu. Teď si potřebujeme vydechnout, zároveň je nutné si pořádně zatrénovat. Jen jsme cestovali, nebo hráli. Bylo to náročné období. Děkuji klukům a těším se s nimi na další výzvu.“