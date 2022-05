Homoláč chválil etiopskou vítězku

„Je skvělé, že naše holka vyhrála celou kategorii. I já jsem se týmu snažil přinést co nejvíce bodů,“ tvrdil v cíli Homoláč, který se stal domácím maratonským šampionem. Princip Battle of the Teams je jednoduchý – v každém týmu byly za své výkony bodově ohodnoceni čtyři profesionálové a k nim se poté přidal průměr dosažených časů všech ostatních běžců.

Pokud si profesionál zaběhl osobní rekord, získal pro svůj tým tříprocentní bodový bonus. A to se právě povedlo Etiopance Boreachové, která si vylepšila čas skoro o dvě minuty. Tím získala pro družstvo 1193 bodů, tedy nejvíc ze všech profesionálů.

Joglovou motivovalo povzbuzování Pro řadu elitních běžců se stal Battle of the Teams speciálním motivačním prvkem. „Upřímně jsem hodně běžela na sebe, ale měla jsem to hlavě. Podél trati na mě lidé řvali: jsi v týmu, musíš makat. Je to určitě motivace navíc,“ zmínila Marcela Joglová, která získala domácí maratonský titul.

Maratonský svátek se vrátil. V Praze se radovali elitní Afričané i čeští mistři

Po doběhu profesionálů Bitva týmů neskončila. Naopak! Všichni pak upínali zraky na výsledky dalších účastníků, kteří se do soutěže přihlásili. Počítal se každý zaběhnutý čas. Po těsném souboji se z výhry radoval tým Generali Česká pojišťovna, který získal 4849 bodů a jehož kapitánem byl Michal Šlesingr. Bývalý biatlonista vše sledoval u cíle na Staroměstském náměstí. Finanční odměna poputuje na nadaci Leontinka.

Novinka má přilákat nové fanoušky

Druhé místo obsadil tým adidas s 4189 body a třetí skončil Volkswagen s 3742 body. „Všichni byli zvědaví na tuto novinku a všem se to moc líbilo. Kromě běžců chceme tímto atraktivním týmovým pojetím přilákat nové fanoušky,“ prohlásil Capalbo.

Vedle Šlesingra byli kapitány další sportovní osobnosti: olympijský šampion ve vodním slalomu Jiří Prskavec, tenistka Barbora Strýcová, atletka Zuzana Hejnová, fotbalová brankářka Paris St. Germain Barbora Votíková či paralympijský vítěz v cyklistice Jiří Ježek.

Objektivem čtenáře: Ulice metropole se zaplnily maratonskými běžci