Volejbalové reprezentaci se nedaří. Výběr Jiřího Nováka schytává v Evropské lize porážku za porážkou. Možná by se mu hodily služby Ukrajince Valerije Toduy. Vytáhlý blokař, jenž ovládá dokonale jazyk a v dresu Českých Budějovic získal za pět sezon dva tituly, by se nebránil. „Cítím se u vás jako doma. Pokud bych dosáhl na občanství a nároďák mě chtěl, byla by to pro mě čest,“ potvrdila čerstvá posila Lvů. V Praze podepsala kontrakt na dva roky. Cíle? Další oslavy. „Rád bych pomohl klubu k prvním trofejím,“ zdůraznil Todua.

Na prosbu o rozhovor reagoval promptně, telefon zvedl hned po prvním zazvonění. „Říkejte mi Valdo," požádal. „Kde jsem? Doma v Kirovohradu. Dovolenou trávím s rodiči a dalšími příbuznými. Z tátovy strany jsem Gruzínec. V této zemi všechny pojí silné rodinné pouto," líčil vyhlášený bouřlivák. To hovoříme o hřišti. V civilu jde o usměvavého a srdečného chlapíka, kterému není cizí nadsázka ani ironie. Zkrátka nezkazí žádnou legraci. Tak třeba… Jak si myslíte, že nyní trénuje? „Doma pod vedením mamky," prohodil. Každé ráno spolu vyrazí k vodě. „Já jdu plavat a ona kontroluje mé tempo," popisoval. V Kirovohradské oblasti leží lázně. „Po obědě se cachtám v padesátistupňové vodě a z ní přebíhám sto metrů do studeného moře. Pak se jen tak válím na sluníčku. Skvělá relaxace, všem doporučuji," doplnil. Kapitální úlovek neprospěl motivaci Todua je označován za vášnivého rybáře, na svůj koníček zatím nenalezl čas. „Se strejdou připravujeme pruty, rybník jsme stihli jen obhlédnout," sdělil držitel skvostného osobního rekordu. „Na začátku karantény jsem byl v Budějovicích u Vltavy a chytil 98 centimetrů velkého kapra. Absolutně nechápu, co tam dělal," divil se. Úlovek mu udělal radost, ale zároveň ho připravil o motivaci. „Dobře vím, že už většího nedostanu. Teď chytím polovičního, dřív bych jásal a ani se neraduji." Zvláštní je, že vůbec může řešit rybaření. Ukrajinská reprezentace v těchto dnech rovněž nastupuje v Evropské lize. „Na nároďák jsem asi slabý, nebo je špatná česká extraliga?" položil řečnickou otázku 208 centimetrů vysoký obr. „Naposledy jsem byl v reprezentaci v roce 2017 na univerziádě v Tchaj-pej a od té doby ani telefonát," prozradil. Stejně už dlouho žije v Česku a rád by získal občanství. K němu by mohla vést cesta například přes sňatek. Todua neskrývá svůj obdiv k českým ženám. „Před rokem jsem si u vás našel partnerku. Nedovedu si představit, že bych teď chodil s Ukrajinkou," nastínil brzy 29letý volejbalista. Mentalita Češek mu prý více vyhovuje. „Jsou sebevědomější a akčnější," porovnal. Svízel je v tom, že jeho láska provozuje restauraci v Českém Krumlově. Do Prahy se bude stěhovat sám. To může vztah posílit i zkomplikovat. „Čas ukáže, jestli jsme pro sebe ti praví. My vydržíme, bude za mnou často jezdit." Sportovec potřebuje výzvy. Fanoušci Jihostroje odchod Toduy těžce nesli. „Potřeboval jsem změnu. V klubu jsem se cítil příliš dobře a trošku zpohodlněl. Před sportovcem musejí stát výzvy," vysvětlil miláček publika. Nabídka Lvů jej překvapila. Pražané totiž sestavují svůj tým za pomoci unikátní statistické aplikace SmartVolley. „Bojím se, jestli nedošlo při výpočtu k chybě. Za celou sezonu jsem se nedostal ani jednou do sestavy kola podle SmartVolley," upozornil blokař. Možný důvod nabídky nakonec našel. „Asi se manažerovi líbilo, že jsem narozený ve znamení Lva." O vlivu planet na lidské osudy nepochybuje. „Hodně jsem o tom četl a přemýšlel. Jsem Lev a podle čínského horoskopu Opice. Lev chce být vždy první a Opice všechny okolo sebe zblázní. Takový jsem já," charakterizoval se nezkrotný hecíř. Vášnivou hrou po léta baví fanoušky a získává si jejich srdce. „Během utkání jsem jako v transu. Vnímám jen velmi málo – fandy a spoluhráče. Jinak jsem takový kůň s klapkami na očích. Myslím pouze na výhry," podtrhl Todua. Vítězné typy možná Lvům loni chyběly k zisku medaile. Ukrajinský blokař věří, že Pražané stojí kousíček od úspěchu. „Lvi od začátku vzbuzují emoce, netají se tím, že chtějí vyhrávat extraligu a nastupovat v Lize mistrů. Pokud se dnes podíváte na soupisku, vidíte, že jde o reálné cíle," mínil Todua. „Budu rád u toho budování. Doby, kdy se dostaneme mezi elitu," dodal. Valerij Todua



Narozen: 30.července 1992 v Kirovohradu

Národnost: ukrajinská Výška/váha: 208 cm/105 kg Pozice: blokař

Kariéra:

Lokomotiva Charkov (2011-2014)

Atyrau (2015-2016)

Jihostroj Č. Budějovice (2016-2021)

Lvi Praha (2021-???)

Největší úspěchy: 2x mistr extraligy, 2x vítěz Českého poháru, 1x vítěz Kazachstánského poháru Pohled trenéra Lvů Tomáše Pomra „Valda je hráč pro klíčové zápasy. Během základní části v Jihostroji často střídal, když začalo play-off, stal se vždy nepostradatelným lídrem. Zaujal nás i svou bojovností a týmovostí. Dává najevo emoce, jde o miláčka ochozů. V Česku patří suverénně k nejlepším blokařům. Vyrostl výrazně přes dva metry, což je pro top úroveň třeba. Jeho slabinou je servis, ostatní činnosti má však nadstandardní. Je v ideálním věku, nepochybuji o tom, že bude posilou.“