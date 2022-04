Oliver König.Zdroj: Orelac RacingPrůběh úvodního závodu sezony ve Španělsku byl pro Königa zcela odlišný oproti loňské poslední Grand Prix v Indonésii. Tam se český jezdec po skvělém startu a úvodních kolech prodíral dopředu, jenže poté spadl. Podobné chyby se König v sobotu vyvaroval.

„Dokončený závod je naprosto super. Jsou to zkušenosti, které se počítají. V zásadě to byl hlavní cíl, aby se otrkal. Nemohu se dočkat neděle a jeho dalšího progresu,“ prohlásil manažer Miloš Čihák. „Oliver by měl určitě zapracovat na jízdě na nových pneumatikách. V neděli by měl ukázat větší zrychlení a menší ztrátu na závodníky před sebou. Konstantně to vypadá dobře. Věříme, že to půjde.“ Nedělení závod superbiků od 14:00 bude k vidění na stanici Nova Sport.