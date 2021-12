Jak si užíváte účast na své první velké akci kariéry? Užívám si to ohromně. Pro mě byl vždycky sen dostat se na nějakou podobnou akci. A když je to mistrovství světa, je to pro mě neskutečný zážitek.

Vlivem různých okolností je ve Španělsku hodně omlazený kádr. Je pro vás snažší, když máte okolo sebe vrstevnice, které znáte z tuzemské soutěže?

To, že se s holkama znám, je opravdu výhoda. S hodně z nich se znám z dorosteneckých a juniorských reprezentací už několik let a máme vybudované přátelské vztahy. Ale i se staršími spoluhráčkami se znám z dřívějších srazů a mám i s nimi skvělé vztahy.

Vy jste se Slavií odehrála řadu duelů v evropských pohárech. Několikrát proti severským celkům, vloni proti silnému Záhřebu, a podobně. Nějaké zkušenosti s mezinárodní házenou tedy už máte. Jaká je ale realita na mistrovství světa? Je to ještě vyšší úroveň, že?

Určitě je to na zcela jiné úrovni. Všechny zápasy v evropských pohárech, které jsem odehrála se Slavií, byly ohromnou zkušeností. Ale účast na mistrovství světa je jiný zážitek a herně je to určitě o level výš.

Ve středu jste proti Korejkám zaznamenala i svůj první gól na šampionátu. Měla jste z něj velkou radost?

Pro mě je naprosto neskutečné, že jsem si mohla dát gól na mistrovství světa. Jsem z toho moc nadšená, i když ten zápas nedopadl tak, jak bychom si představovaly. Za ten gól jsem fakt ráda.

Vy jste zatím na šampionátu nastupovala především do obrany. Přesto ten zásah přišel „až“ ve čtvrtém zápase. Ulevilo se vám, že máte po startu na MS i zápis střelecký?

Je to příjemné, ale neberu to tak, že bych splnila nějakou povinnost dál gól. Pro mě je to samozřejmě radost, ale já chci především pomoci týmu. Jsem ráda, že se na hřiště dostanu do obrany a mohu nějakým způsobem přispět. To je pro mě důležité. Je mi přitom jedno, jestli je to gólem, přihrávkou, nebo ubráněnou akcí.

Porážkou s Jižní Koreou jste přišly i o teoretickou šanci na postup do čtvrtfinále. Neavizoval už trenér, zda dostanete v posledních dvou zápasech ještě více prostoru?

My jako mladé hráčky jsme dostaly dost příležitostí už předtím. Dokonce si myslím že až až… (směje se) Poslední dva zápasy určitě nepojmeme tak, abychom si jenom zahrály. Chceme je odehrát naplno a pokud možno je vyhrát. Abychom odsud mohly odjet s pocitem, že jsme do toho daly úplně všechno.

Trenér Bašný hned po prvním zápase s Německem kritizoval celkově hru jedna na jednu v obraně i útoku. Co mistrovství odhalilo vám o vašich individuálních nedostatcích? Co potřebujete nejvíce zlepšit?

Rozhodně cítím, že všechny hráčky jsou silově úplně jinde. Takže určitě potřebuji nabrat sílu. Samozřejmě mi také ještě chybí zkušenosti. Když jsou proti mně starší zkušenější hráčky, je to na ploše znát. Také rychlost by byla potřeba zlepšit… Takže celkově vlastně všechno.

Dosud jste ze čtyř odehraných utkání tři prohrály. Nejspíš jste si to představovaly před šampionátem trošku lépe. Jaká je nálada v týmu?

Máme tady skvělý kolektiv. Celkově je nálada po celou dobu dobrá. Chtěly jsme postoupit ze skupiny, to jsme splnily a byly jsme za to rády. Porážka s Koreou nás hodně zamrzela, v kabině přímo po zápase to nebyl příjemný pocit. Ale věřím, že to na nás nenechá žádné stopy, dokážeme se zvednout a budeme bojovat dál.

Na druhou část mistrovství jste se přestěhovaly do Barcelony. Měla jste část projít se po tomto nádherném městě?

Právě dnes (čtvrtek) jsme měly volný den. Takže dopoledne jsme jely na výlet do centra a měly jsme čas se podívat i po památkách. A odpoledne už se zase vracíme k házené. Je úžasné, co tady zažívám a jsem za to vděčná.

Až ukončíte svoji misi na šampionátu a vrátíte se do Slavie, najdete v kabině už jiného trenéra. Nezaskočila vás na dálku tato změna?

V poslední době jsem komunikovala s oběma trenérama, předchozím i novým, takže o změně vím. Ale víc informací nemám. Ani od holek. Takže je ještě brzy to nějak hodnotit. Pana Salače ale znám, už jsem pod ním ve Slavii půl roku hrála, když tenkrát vystřídal našeho makedonského kouče. Tehdy nás trénoval s paní Vítkovou, takže tak nějak vím, co nás čeká. Nejsem z toho nijak vystresovaná, ani se nebojím. (směje se) Vím, že to bude v pohodě.