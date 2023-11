/FOTOGALERIE/ Čtyři zápasy, stejný počet výher. Navíc všechny v poměru 3:0! Pražští Lvi mají na začátku sezony fantastickou formu. Jako zatím poslední odnesli jejich apetit volejbalisté Ústí nad Labem, kteří vzdorovali v metropoli jen 81 minut. „Začátek zápasu byl složitý, jelikož nebyli kluci stoprocentně soustředění. Po zisku setu získali jistotu a předváděli krásný sport,“ těšilo trenéra úřadujících českých šampionů Juana Manuela Barriala.

Milan Moník přebírá od Aleny Mitušinové cenu pro MVP zápasu. | Foto: VK Lvi Praha

MVP zápasu vyhlašovala tentokrát Alena Mitušinová, vedoucí partnerského Autocentra Dojáček. Památeční talíř i woucher na víkendový pronájem vozu zdarma předala liberu vítězů Milanu Moníkovi. „Kam vyrazím? To je taková příjemná starost. S manželkou pojedeme na výlet asi někam do přírody. Místo nechám samozřejmě na ní,“ usmíval se Moník.

VK Lvi Praha – SKV Ústí nad Labem 3:0 (25:21, 25:16, 25:17)

Rozhodčí: Kovář, Kavala. Diváci: 420. Lvi: Vodička, McCarthy, Kollátor, Madsen, Crer, Janouch, libero Moník. Střídali: Schouten, Thiel, Krča. Trenér Barrial. Ústí: Pliasetskyi, Olson, Suhan, Hulpach, Lank, Beer, libero Kořínek. Střídali: Fišer, Hendrich. Trenér Žaba.

Milane, co říkáte na tak povedený vstup do sezony?

Jsem rád, jde o nejlepší vstup, co jsme se Lvy měli. Doufám, že to bude stejně pokračovat. Ještě více zamakáme a budeme dál vyhrávat.

Čím to, že si vše tak rychle sedlo?

Máme vyrovnané posty. Tým má výbornou chemii, dobře a hodně trénujeme, což se ukáže i v zápasech.

Napomohl výrazně i relativně snadnější los?

Těžko říct. Každý si jistě vzpomene na loňskou sezonu, kdy jsme na los měli také štěstí, s Odolenou Vodou jsme prohráli doma 0:3 a hned se dostali pod tlak. Tyto zápasy nejsou jednoduché, je těžké se zkoncentrovat a hrát bez chyb. Jeden set s Ústím to bylo vidět, tahali jsme se do koncovky. Naštěstí jsme ji zvládli.

Co rozhodlo utkání s Ústím?

Náš servis, na kterém jsme měli několik sérií, a také v obraně jsme hráli dobře.

Našel byste nějaké nedostatky?

Vyrobili jsme několik zbytečných chyb. Proti týmu kalibru Ústí by jich nemělo být tolik. Měli bychom ho přehrát ještě jednoznačněji.

Od příštího týdne se váš program zhustí. V podstatě až do konce roku budete hrát dvakrát týdně. Jste na to psychicky a fyzicky připraveni?

Fyzicky to bude náročné, ale jak už jsem říkal, trénujeme intenzivně. Nakonec jsme to ukázali loni, kdy jsme v play-off měli nejvíce sil. Navíc platí, že každý hráč raději hraje, než trénuje. Určitě to zvládneme.