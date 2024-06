Mokro nesedí zejména tyčkařům. „Kdyby pršelo, nebylo by to dobré. Někdo v dešti umí skákat, taky jsem v mokru pár závodů zvládla, ale když je sucho, připadám si bezpečnější. Když jsou vlhké tyče a sektor, hrozí zranění,“ sdělila česká jednička Amálie Švábíková.

Memoriál Josefa Odložila, který je zařazený do bronzové kategorie Kontinentální tour, patří k jejím oblíbeným mítinkům. „Mám to na Julisce ráda. Je to pražský závod, přijdou známí a rodina. Bude to i poslední test před odjezdem na mistrovství Evropy do Říma a taky možnost na vylepšení nálady po Zlaté tretře,“ zmínila ostravský výkon 454 centimetrů.

Diváci mají vstup zdarma

„Věřím, že se to povede. Konkurence je silná, bude to zajímavé porovnání sil. Mohly by se povést pěkné výkony. Každý výkon přes 460 bude dobrý,“ líčila při pohledu do startovní listiny. „A třeba bych mohla zaútočit i na olympijský limit 473. Jsem sice slušně postavená v rankingu, ale pro pocit by to bylo super.“

Diváci, kteří mají na Julisku tradičně vstup zdarma, se mohou těšit i na další zajímavé souboje. Pořadatelé letos připravili v hlavním programu patnáct disciplín. Tradičně skvěle je obsazený hlavní závod na 1500 metrů, v němž Josef Odložil v roce 1964 získal stříbrnou medaili na olympiádě v Tokiu.

Složení běhu na 100 metrů slibuje za příznivých podmínek výborné výkony, neboť do bloků zakleknou čtyři sprinteři s osobními rekordy pod deset sekund. MJO je oblíbeným závodem i pro Víta Müllera, jehož tratí je 400 metrů překážek. Na domácím stadionu mítink ještě nevyhrál, ale v pondělí by si to přál prolomit.

Povede se Juškovi skok přes osm metrů?

Na Julisce rád závodí také dálkař Radek Juška, který tam už několikrát přelétl osmimetrovou hranici. To se mu letos ještě nepodařilo, české tabulky vede jeho mladý vyzyvatel Petr Meindlschmid, ale v souboji s plejádou osmimetrových cizinců by mohla magická meta padnout.

Největším lákadlem pro diváky měla být japonská mistryně světa v oštěpu Haruka Kitagučiová. Kvůli jejímu startu se na pondělí akreditovaly tři japonské televizní štáby, ale nakonec je všechno jinak.

Zlatá medailistka z loňského MS v Budapešti, kterou v Domažlicích trénuje David Sekerák, naposledy závodila před týdnem na Zlaté tretře. Do Prahy však bohužel ze zdravotních důvodů nedorazí. „Závodit nebude. Přihodil se nějaký problém při tréninku,“ vzkázal Sekerák.