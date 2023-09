/FOTOGALERIE/ Třetí kolo nejvyšší futsalové soutěže mělo na programu šlágr Slavia - Plzeň. Domácí s vedoucím týmem tabulky dlouho držel krok, chytil mu dokonce tři penalty, ale na druhé straně se nedokázal prosadit a hosté si udrželi vedoucí pozici po výhře 2:0.

Slavia Praha - Interobal Plzeň 0:2, 8. září 2023. | Foto: Zdroj: fb sk interobal plzeň

V Edenu se hrál tvrdý zápas, plzeňský brankář Němec nedochytal kvůli soupeřově neúmyslnému úderu do hlavy. Slávisté nasbírali pět faulů, domácí Hrdina dostal červenou kartu za druhou žlutou po střetu s Němcem.

„S futsalem to dnes nic moc společného nemělo. Škoda, že jsme nevyužili šance, které jsme měli, včetně několika brejků dva na jednoho nebo tři na dva. Naštěstí jsme to ale zvládli a do sezony vstoupili tak, jak jsme chtěli,“ řekl svazovému webu futsalista plzeňského Interobalu Adam Knobloch.

Na straně Slavie panovalo zklamání. "Ukázali jsme velkou bojovnost a do defenzívy to bylo dobré. Jediné, co nás může mrzet, jsou neproměněné šance. Dokázali jsme si, že můžeme držet krok s nejlepším českým týmem. Myslím si, že na tento výkon můžeme navázat i v příštím kole v Chrudimi," řekl k utkání domácí brankář Adam Vondráček.

Ten během utkání zneškodnil hned tři plzeňské penalty. "Naštěstí to všechno bylo kopnuté tak, že se to dalo chytit. Je jenom škoda, že nám tam na druhé straně něco nespadlo. Bez gólů se nedá vyhrát," dodal.

Podívejte se na záznam utkání:

Zdroj: Youtube

Slavia - Plzeň 0:2 (0:1)

Branky: 13. Kaká (Vnuk), 35. Kaká (Vnuk). Rozhodčí: Nešněra, Čep, Vévodová. ŽK: 13. Kuchta, 23. a 34. Hrdina - 20. Kopecký (trenér), 27. Rick. ČK: 34. Hrdina (Slavia).

Slavia: Vondráček (Žežulka) - Brychta, Sandeckyi, Sita, Havrda, Ševčík, Kuča, Míča, Kuchta, Homola, Vaktor, Hrdina, Křemen.

Plzeň: Němec (Vahala) - Rick, Buchta, Kozár, Vnuk, Kaká, Holý, Mikuš, Vitinho, Knobloch.