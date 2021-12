Sergey Sirant prostředí NIBE Areny velmi dobře zná, vždyť hraje za místní klub i extraligu. Ještě o 4 místa nad ním, konkrétně na 70. pozici, se nachází Mads Christophersen z Dánska. Startovní pole pak doplní slovenská jednička Milan Dratva a také další olympionik Aram Mahmoud, původně Syřan, který ale reprezentuje Nizozemsko.

„Se složením jsem nakonec velmi spokojen, máme dva hráče, kteří startovali na olympiádě v Tokiu a další dva skvělé evropské hráče. Myslím, že se diváci mají na co těšit . Rád bych všem čtyřem poděkoval za jejich přístup a věřím, že z Benátek budou odjíždět spokojeni,” neskrýval nadšení nad jmény, které k řece Jizeře dorazí. Ambice byly ale ještě o trochu velkolepější.

„Původní plán byl mít čtyři olympioniky ze čtyř kontinentů. Julian Paul z ostrova Mauricius si bohužel přetrhl na africkém šampionátu achilovku. Nedorazí nakonec ani Kanaďan Brian Yang, který se momentálně připravuje v Dubaji, účast mi ale v budoucnu přislíbil,” referuje Martinec, který přichází také s velkou novinkou, která ho napadla na zajímavém místě.

Do programu se totiž nově zařazuje doprovodný Benátky Masters Junior, ve kterém na sebe narazí česká špička v kategoriích do 13, 15 a 17 let. „Nápad vznikl v mé hlavě, když jsem byl na rybách, chtěl jsem nějak zajímavě vyplnit pauzu mezi semifinálovým a finálovým blokem. Uvidíme, jaký bude ohlas a zda se nám podaří nastartovat tradici. Pevně věřím, že ano, a že pro všechny mladé badmintonisty bude ctí startovat na takovém turnaji,” představuje velkou premiéru prezident pořádajícího klubu.

Samotný program začíná v NIBE Areně v 11 hodin semifinálovými zápasy hlavního turnaje. Akce, která je pro všechny příchozí zdarma, bude po úvodních zápasech pokračovat právě duely mladých nadějí. Finálový blok celého turnaje je pak naplánován na 18. hodinu, kdy se nejprve odehraje utkání o 3. místo, po kterém bude následovat velké finále.

„Jsem rád, že turnaj Benátky Masters má již své jméno a hráči se na turnaj těší. Snažíme se jim v této pro sport nelehké době vytvořit ty nejlepší možné podmínky od ubytování, stravy a skvělé sportovní akce v rámci našich finančních možností. Hráči mají hrazenou cestu, ubytování a stravu během tří dnů pro sebe a svůj doprovod a finanční odměnu jsme letos navýšili na 1100 EUR. Rád bych tímto poděkoval našim sponzorům a partnerům za finanční podporu a všem, kteří se podílí na organizaci za pomoc. Závěrem, bych rád pozval všechny fanoušky badmintonu do benátecké NIBE Arény si užít den plný badmintonu,” konstatuje ještě Martinec.