„Moc jsem si to ještě neuvědomila. Měla jsem spoustu zařizování, takže jsem neměla čas si sednout a uvědomit si, co všechno vítězství znamenalo. Samozřejmě chápu, že je to velká věc, a mám z toho radost. Ještě jsem to ale pořádně nezpracovala,“ přiznala Melichová.

Není divu. Po vítězství totiž mladou hráčku čekaly pořádně hektické hodiny. Jen do pondělní půlnoci měla totiž čas na to, aby se rozhodla, jestli přijme účast mezi profesionály, kterou jí vítězství v turnaji zajistilo. Melichová původně plánovala dohrát sezonu mezi amatéry a až od ledna se posunout na další level. Teď ale přišla nabídka, která se neodmítá.

„Musela jsem se rozhodnout, jestli pojedu na další vrcholový turnaj do Německa. Celé pondělí jsem pak řešila svůj přechod k profesionálům. Mám nárok na kartu pro zbytek této sezony i pro celou další. Rozhodla jsem se ji přijmout a v Německu už nastoupím jako profesionálka,“ prozradila Melichová.

Místo 700 tisíc ani koruna

To, že vyhrála mezi evropskou špičkou jako amatérka má speciální váhu. Pojí se s tím ale i jedna nepříjemnost. Jelikož Melichová není profesionální hráčkou, nemohla přijmout ani peněžní odměnu pro vítězku. „Jako amatérská hráčka nesmím přijmout peníze z turnaje. Kdybych byla profesionálka, tak se tím můžu legálně živit a můžu přijmout prostředky, které jsem vyhrála. Jako amatérka bohužel nemůžu přijmout ani korunu,“ vysvětlila česká hráčka.

„Přítel se mě ptal, jestli si uvědomuju, že jsem ztratila 700 tisíc. Samozřejmě je to škoda, zajistilo by mi to finanční prostředky na zbytek této sezony i na začátek příští. To, že jsem vyhrála jako amatérka, má ale o něco větší váhu. Snad teď budu mít snazší najít si sponzory,“ pokrčila rameny Melichová.

Právě shánění sponzorů bude teď jejím dalším úkolem. To, co chtěla původně stihnout za několik měsíců, bude muset nyní stihnout o poznání rychleji. „Musím to teď udělat během pár týdnů. Je pravdou, že sponzory potřebuju sehnat co nejdříve, abych měla finanční prostředky už na tuhle sezonu. Snad to s tímhle titulem bude snazší,“ doufá.

Jak ale ukázal turnaj v Berouně, Melichová před sebou může mít velkou budoucnost. „Teď se mi splnil sen tím, že jsem vyhrála Ladies European Tour. To jsem chtěla od té doby, co hraju golf. Samozřejmě bych se strašně ráda kvalifikovala na LPGA. Nejlépe tam něco vyhrát a dostat se na největší turnaje,“ odhalila svoje golfové sny.

Jana Melichová vyhrála ženský golfový turnaj v BerouněZdroj: Zdeněk Sluka

O osudu rozhodl nákup holí

Teď ale čeká Melichovou hlavně velká změna. Přesun k profesionálům je pro její kariéru velký krok a může být vstupem mezi golfovou elitu. „Plány mi to narušilo hodně. Turnaj v Německu začíná už ve čtvrtek, takže už jsem na cestě. Další plány zatím nevím. Je to hodně čerstvé, musím vykomunikovat, na jaké turnaje budu mít nárok. Podle toho si upravím svůj rozvrh. Trošičku mi to narušilo plány, ale tohle je o něco lepší,“ prozradila s úsměvem golfistka, která se po greenu prohání od svých devíti let.

„Jako malá jsem s tátou hrála tenis. Táta pak začal hrát s kamarádem a jedním bráchou golf. Sledovala jsem je a chtěla jsem si to taky zkusit. Táta mi řekl, že mi koupí hole pod podmínkou, že už nepřestanu hrát. Vlastně už jsem neměla na výběr,“ zavzpomínala se smíchem.

„Táta se mnou strávil spoustu času na golfu a díky němu jsem tam, kde jsem. Strašně moc se mi věnoval a v tomhle směru mě ovlivnil,“ zakončila vděčně Melichová.

