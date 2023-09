Je akční, činná a na squashových kurtech také úspěšná. Eva Feřteková totiž vybojovala historicky první místo na mistrovství Evropy masters. V Hamburku dominovala v kategorii nad 35 let. „Musím přiznat, že jsem byla překvapená, jak hladce vše šlo. Moji připravenost prověřilo asi hlavně finále,“ dodala Feřteková, která v něm porazila Maud Duplob z Francie a domácí Janinu Jasper. Celkem se turnaje masters účastnilo 33 českých squasnistů, nejstarší kategorií je nad 80 let.

Eva Feřteková. | Foto: archiv sportovce

Jsou to záludné turnaje, při kterých se složitě odhaduje aktuální forma soupeřů. Eva Feřteková ale využila své zkušenosti a dokázala celý turnaj ovládnout. Na domácí scéně patří k elitě, několikrát se například dostala do finále republikového šampionátu. V Německu si poradila se všemi soupeřkami, nejtěžší byla ta z Francie. „Maud je bývalou hráčkou z PSA okruhu, na turnajích jsme se ale nikdy nepotkaly. Duel byl ale o fyzičce a tam si věřím. Jen nezmatkovat, držet se taktiky. V závěru utkání už moc sil neměla,“ dodala Feřteková.

Atmosféra na akcích pro starší věkové kategorie je rovněž specifická – všichni se totiž podporují. Nikdo se však slovem veterán neoslovuje. „Pobavilo mě, že mi další hráči říkali, že mou kategorii nazývají ‘baby masters’. Tak asi ještě na to pravé masters musím dorůst,“ smála se Feřteková. Vždyť na turnaji hráli také squashisté kategorii nad 65 let, ale i starší.

Ševčík se za základ odvděčil gólem. Je to dobře pro nás i pro něj, říká Priske

„Ráda se na jejich zápasy dívám. Je to obdivuhodné a jsem zvědavá, jestli budu v jejich letech v takové kondici, abych mohla nějaký squashový zapas vůbec odehrát,“ říkala Feřteková po triumfu v Německu. Limitací pro ní byla bolavá šlacha v levém chodidle. „Na jaře mě to hodně trápilo, poprvé jsem se zranila na mistrovství republiky a bohužel se to obnovilo na ME v Helsinkách. Ještě v létě jsme byla hodně opatrná a na kurt opravdu nespěchala. Ale teď už je to snad dobré a výrazně mne to neomezuje.“

Pořád patří k nebezpečným hráčkám, vždyť o republikový titul ji často připravila pouze Anna Serme nebo Olga Kolářová. Zároveň se věnuje talentovaným juniorkám. „Hlavně těm, které mají squash jako hobby po škole a potom jsem asistentka juniorské reprezentace. Je fajn moct něco z toho, co jsem se naučila, předat dál. A vidět, jak se svěřenkyně zlepšují,“ doplnila Feřteková, která byla na začátku kariéry úspěšná také v ricochetu. V současné době působí také v organizační struktuře České asociace squashe.