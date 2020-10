Boj s koronavirem se v Česku vymyká kontrole. Vláda zavírá všechno a všechny. Přestože z hlášení Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR vyplývá, že se v březnu až září 2020 nakazilo covidem-19 jen 1,8 procent lidí při sportu, tělocvičny jsou zavřené, soutěže jsou přerušené, dokonce ani profesionálové nesmějí trénovat. Do toho však reprezentují svou vlast na mezinárodní scéně.

„Minulý týden nám počasí přálo. Venku jsme posilovali, zvládli dynamické věci, nějakou vytrvalost, dostali se i na antuku, takže jsme si sáhli na balony. To bylo moc příjemné,“ líčí trenér pražských Lvů.

Tím však výčet pozitiv končí. Jen co se svěřenci vyrazí běhat, striktně dle platných nařízení, už musí komunikovat s policií. „Někdo nás prostě udá,“ konstatuje. „Ale já ty lidi chápu, neorientují se v problematice. To vláda selhala a naučila je bonzovat.“

Zatímco vrcholní politici pronášejí projevy o nezodpovědných občanech, Pomr vnímá opačný trend. „Nechápu premiéra, když nám říká v televizi, že lidi něco porušují. V deset večer vyhlásí, že od druhého dne mají být roušky na zastávkách, ráno na ní jdu a mají je tam všichni,“ zdůrazňuje kouč.

Tři testy za týden

Pomr nesnižuje vážnost situace, nezpochybňuje bolest ani jednoho nemocného, přesto je přesvědčený, že by sportovci měli hrát. „Bez diváků a za přísných hygienických podmínek. Tak epidemiologickou situaci rozhodně nezhoršíme,“ míní. „Na přenosy by se mohli dívat ti, kteří jsou zavření doma. Měli by alespoň nějakou radost.“

Lvi měli ve středu 4. listopadu zahájit v Jurmale cestu evropskými poháry, týden na to měla v Praze proběhnout odveta. Nyní se zdá, že celá série proběhne v Lotyšsku.

„Každý den se něco měnilo. Volali jsme na svaz, nikdo neměl přesné zprávy. Do toho nás kontaktovali sudí zápasu, soupeři… Nemůžeme týden před konáním poháru čekat, jestli dostaneme výjimku, nebo ne,“ rozčiluje se Pomr.

V sobotu se tedy jeho tým má odebrat na letiště, doufat, že spoj poletí, a nabrat na týden kurz Jurmala. „Letenky jsme sehnali, ubytování i trénování máme zajištěné. Děkujeme soupeři za vstřícnost,“ říká kouč.

Pokud byste se báli, že čeští sportovci ohrozí své lotyšské protivníky, můžete být klidní. „Test absolvujeme před odletem i po příletu. Poté půjdeme do izolace na hotel. Po dvou dnech zjistíme výsledky. A během pobytu se musíme každých pět dní testovat,“ vypočítává trenér Lvů.

Jeho výběr měl být v dvojutkání favoritem, ale proti rozehranému soupeři to bude mít těžké. „Absolutně teď neřešíme nějaké prognózy. Upřímně říkám, že se těšíme, až budeme mít balony v ruce a budeme dělat to, co nás baví a živí,“ dodává.