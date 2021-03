/ROZHOVOR/ Lvi si finále Vyzývacího poháru nezahrají. O jejich konci v soutěži rozhodl v Ankaře až zlatý set. Trenér pražských volejbalistů Tomáš Pomr věděl, že tentokrát nemá svým svěřencům, co vytknout. Pár minut po duelu zvedl telefon a pevným hlasem řekl: „Jsem smutný, zklamaný, ale hrdý.”

Tomáš Pomr. | Foto: Lvi Praha

Co rozhodlo o tom, že jste vypadli?

Výjimečná kvalita soupeře. Ovšem my je donutili odehrát maximum. Čelili jsme brutálnímu tlaku, naše situace byla moc složitá. Před zápasem jsme si řekli, že to odmakáme, odbojujeme. A to jsme i splnili. Ohromně si toho cením. Za každého stavu kluci dřeli. Rozhodly mimořádné výkony individualit na druhé straně, hlavně Atanasov byl téměř neubránitelný. Škodil nám servisem, útokem, vším.