Trenére, jak to všechno začalo?

Jednoduše, den před pohárovým utkáním v Příbrami jsem měl pozitivní test. Vlastně mi nic nebylo. Zajímavé bylo jen to, že jsem se po volném víkendu, kdy jsem dost odpočíval, cítil hodně unavený.Nepřikládal jsem tomu výraznější váhu. Nečekal jsem, že test dopadne, jak dopadl.

Po výsledku testů jste se odebral domů. Kdy se váš stav zhoršil?

První dva dny jsem si říkal, že se asi zblázním. Odpočíval jsem, neměl jsem však větší zdravotní potíže. Od třetího dne choroba nastoupila, užíval jsem si ji se vší parádou. Nemohl jsem dělat vůbec nic, ani spát ne. Čtyři následující dny jsem si vážně protrpěl.

Pořád jste byl unavený?

To už nebyla únava, ale bolest. Měl jsem vysoké horečky. Bude to znít asi zvláštně. Sbíral jsem síly na to, abych si mohl odpočinout. Když se mi trochu ulevilo, snažil jsem se odpočívat. Když mi nebylo dobře, což bylo téměř celou noc, vnímal jsem jen bolest.

Jak jste se léčil?

Není, čím se léčit. Bral jsem Coldrex na snížení horečky. Po něm se mi vždycky ulevilo a mohl jsem na chvíli usnout. Jinak jsem pořád pil čaj. Ten už nemůžu ani vidět. Vypil jsem jich stovky. Strašný! Skoro jsem nejedl, pořád jsem pil. Občas mi někdo volal, třeba jsme konzultovali věci ohledně volejbalu. Jakmile jsem položil sluchátko, cítil jsem se vyčerpaný. Ani jsem nemohl sledovat televizi. Jen jsem čekal, až se mi udělá lépe a půjdu si uvařit další čaj. (směje se)

Přišel jste o čich?

Často jsem ho testoval a čekal, kdy o něj přijdu. Tahle zkušenost se mi naštěstí vyhnula. Měl jsem velké průjmy, k tomu cítil bolesti celého těla. Jak vám to připodobnit? Šlo o takovou hodně silnou chřipku.

Byl jste v kontaktu s lékaři nebo hygieniky? Probíhalo vše podle vašich představ?

Naprosto, nejdříve mě kontaktovala nějaká paní z centrály, pak spádový hygienik. Dostal jsem informaci, že mám onu britskou mutaci. Tím, že Lvi fungují v profesionálním režimu, tak jsem jim sdělil, že jsme pravidelně testovaní. Asi dvakrát nebo třikrát jsme si volali. Byli až úzkostliví, asi kvůli té mutaci, její nakažlivost je veliká.

Neměl jste obavy, že bude muset do karantény celý tým?

Ne, máme speciální režim. Je vydané opatření a postupuje se podle daných pravidel. Hromadná karanténa se na nás nevztahuje ani v tomto případě.

Ostrava Lvům nesvědčila

Lvi se rozloučili se základní částí extraligy prohrou 0:3 v Ostravě. Již před utkáním bylo jasné, že budou pražští volejbalisté po 22. kole čtvrtí, trenér Pomr dal proto výraznou příležitost širšímu kádru. Mladíci se drželi v úvodních dvou sadách (23:25, 22:25), v té závěrečné už zaostávali (18:25). „Škoda, že jsme prohráli koncovku prvního setu. Od té doby Ostrava převzala otěže zápasu a přehrála nás,“ přiznal kapitán Lvů Jakub Janouch. Play-off zahájí Lvi 6. března domácím kláním s Ústím nad Labem.

Asistent Malán říkal, že jste připravoval podklady před zápasy. Jak jste to zvládal?

Těžce, zabýval jsem se přípravou na utkání s Příbramí a Odolkou. Snažil jsem se zápasy i sledovat. Po prvním pohárovém se mi hodně přitížilo. S Aerem už to zase připomínalo volejbal. Vypadali jsme jako tým, který chce vyhrát. V odvetě s Příbramí jsme zvládli těžkou úlohu i povinnost. To už mi bylo lépe.

Opravdu se vám po nepovedeném duelu přitížilo?

Určitě, výkon v prvním utkání jsem těžce nesl. Hned mi bylo hůře. Něco podobného už nechci vidět.

Jste zároveň sportovní ředitel, zabýváte se organizačními věcmi. Semifinále Vyzývacího poháru se má hrát 24. února. Řešil jste i je?

Řešil a pořád řeším. Jestli se bude s Ankarou hrát, už nemůžeme více ovlivnit. Máme zažádáno o výjimku na poháry. Společně s ní leží na stole Národní sportovní agentury další žádosti. Fotbalisté Slavie už výjimku dostali. Světový pohár v běhu na lyžích se v Novém Městě neuskuteční. My stále čekáme. Poslední zprávy jsou takové: všechno by se mělo rozseknout v úterý. Doufám, že pozitivně. Výjimku potřebujeme, nemůžeme si dovolit pětidenní karanténu, play-off extraligy začíná den po našem plánovaném návratu z Ankary. Ani Turci by tady nechtěli trávit dlouhý čas.

Žádost jste tedy podali přes Národní sportovní agenturu?

Ano, volejbalový svaz žádá agenturu a ta ministerstvo zdravotnictví. Doposud vše řešila hlavní hygienička paní Rážová, po posledních změnách těžko říct.

Nemohly by změny věci spíše zjednodušit?

To by sice mohly, ale nastalou situaci si každý vykládá jinak. Něco přestane platit, ale nevíme, co začne. Myslím si, že není možné, aby se v této době najednou všechno otevřelo, ani tomu nevěřím. Pro nás je zásadní, abychom postupovali podle jasných pravidel. Potřebovali bychom výjimku, abychom věděli, že ať bude platit cokoli, budeme moci hrát. Bez takového rozhodnutí si nemůžeme dovolit riskovat. Pozveme si Turky, zavřou letiště, a co my tu s nimi. Jako klub jsme připraveni, zajištěné je všechno.

Plánovaný program Lvů

20. 2. venku Karlovarsko (ČP) +

24. 2. doma Ankara (VP)

3. 3. venku Ankara (VP)

6. 3. doma Ústí (play-off EX) *

8. 3. venku Ústí (play-off EX)

10. 3. doma Ústí (play-off EX)

13. 3. venku Ústí (play-off EX)

16. 3. doma Ústí (play-off EX)

Vysvětlivky: ČP – Český pohár, VP – Vyzývací pohár, EX – extraliga. + Lvi si v případě vítěství zahrají ve Varech v následujících dvou dnech semifinále (finále) Českého poháru. * Čtvrtfinálová série play-off se hraje na tři vítězství.

Co si pod tím máme představit?

Pobyt Ankary v Praze organizačně zajišťujeme. Od jejich dopravy z letiště, přes ubytování, po cesty na tréninky a na utkání.

S nikým by nepřišli do styku?

Ano, všude by byli sami. Abych se přiznal, tak nevím, jaká je v Turecku epidemiologická situace. Země není v Evropské unii, což je další problém. Nicméně s námi mluvili a na vlastní náklady nás zvali do Turecka, abychom tam odehráli oba zápasy.

I tato varianta je ve hře?

V momentě, kdybychom po návratu museli do karantény, tak není. My musíme hned hrát čtvrtfinále extraligy. Bez výjimky jde o neřešitelnou situaci a veliký problém.

Vraťme se ještě na začátek. Prodělal jste covid-19. Změnil jste poté pohled na tuto nemoc?

Nezměnil, tvrdím stále to stejné, je potřeba chránit starší lidi. S takovou náloží, jakou jsem dostal já, mohou mít jejich těla veliké potíže. Hlavně je třeba všechno držet v rozumných mezích, aby nezkolabovaly zdravotnické kapacity. Od začátku jsem příznivcem toho, aby se opatření dodržovala, ale zároveň by si ti kompetentní na nich měli dát mnohem více záležet. To, že děti nechodí půl roku do školy nebo nemohou sportovat, je podstatně větší problém, než kdyby prodělaly covid-19.

To je dost odvážné tvrzení.

V žádném případě nic nezlehčuji. Jiná situace panuje u seniorů nebo u nemocných. Ti potřebují naši daleko větší ochranu a péči, než mladí a zdraví lidé.