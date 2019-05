Program Lvů

Základní skupina A (Brno, Botanická 70):

2. května 17.00 Liberec

3. května 12.00 Příbram

3. května 16.00 Kolín

Složení skupiny B: Ostrava, Brno, Hradec Králové, Velké Meziříčí

Trenére, jaké jsou vaše vyhlídky v základní skupině?

Jak už jsem říkal, vyhrát by ji měla Příbram. Při vší úctě ke Kolínu, který je trochu mladší, bychom se měli s Libercem prát o druhé místo.



Los akce vám klíčový zápas určil hned na začátek. Je to dobře?

Je jedno, kdy s Libercem hrajeme. Musíme být kdykoli připraveni poprat se o postup. Skupina se poté může samozřejmě zamotat. Nikdo neví, co se stane.

Koho favorizujete z druhé skupiny?

Byl bych moc překvapený, pokud by z ní nepostoupily Brno a Ostrava. Hradec může kousat, má šikovného reprezentačního univerzála Davida Kollátora. Velké Meziříčí by mělo být ve stejné pozici jako v naší skupině Kolín.



Během kariéry jste vedl muže i děti. Je složité trénovat kategorii šestnácti až osmnáctiletých chlapců?

Není, oni se snaží a jsou vděční za každou radu a podporu. U mladých musíte být hlavně trpělivý. Obrnit se, pilovat a vydržet. Do Brna ale nevezeme žádné nováčky. Polovina kluků už má zkušenosti z mužské ligy, Petr Špulák dokonce nastupoval v extralize. K tomu připočtěte ty, co hráli juniorskou soutěž. A pár vyloženě mladých. Jde o zdravě namíchaný tým.



Jeho hvězdou by měl být právě zmiňovaný Petr Špulák. Souhlasíte?

V mládežnických kategoriích bych nemluvil o hvězdách. Petr s námi jede, měl by být rozdílovým hráčem. Mezi juniory tuto pozici zvládl, není proto důvod, aby se mu to nepodařilo i tady. Máme ale i výborné smečaře Honzu Vodičku a Láďu Tomana. Nebo nahrávače Vojtu Milotu, který už dobře pinkal za juniory. To je naše osa.



Najdeme na akci více borců se zkušenostmi z mužské extraligy?

To asi ne. Bude tam ale spousta šikovných kluků, která nastupovala v lize. Za všechny zmíním Radka Baláže a Jirku Mikulenku z Příbrami.



Jaké jsou vaše cíle?

Můj osobní a možná trochu odvážný cíl je finále. Spokojeni budeme s jakoukoli medailí.

Play-off (Kounicova 22, Brno)

4. května 14.00 semifinále č. 1 (vítěz skupiny A – druhý ze skupiny B)

4. května 16.00 semifinále č. 2 (vítěz skupiny B – druhý ze skupiny A)

5. května 13.00 o třetí místo (vysílá TV.com)

5. května 15.00 finále (vysílá TV.com)