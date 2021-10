Kladno volejbal cz – Lvi Praha 0:3 (23:25, 21:25, 21:25)

Lvi: Skakić, Todua, Janouch, Smith, Nedejlković, Mihajlović, libero Moník. Střídali: Pliasetskyi, McCarthy, Toman, Vodička. Trenér: Pomr

Jak moc složité bylo zvládnout období od prohry s Brnem?

Porážky ke sportu patří, ale vstřebat je, není nikdy jednoduché. V zápase s Brnem jsme neodvedli to, na co máme, a výsledek byl pro nás mírně šokující. Navíc se prohrálo před vlastními fanoušky. Nicméně jsem hráčům zdůrazňoval, aby vše hodili za hlavu a na tréninku o to více makali. Jsem rád, že se naše práce projevila tak rychle. Svědčí to o síle kolektivu.

Uvažoval jste o změnách v sestavě?

Sestavu jsme nechali téměř stejnou, bylo by nesmyslné ji po jednom nezdaru radikálně měnit. Jen jsme do základu vrátili Toduu. Nicméně jsme si řekli, že zápas odehrajeme kolektivně. Měli jsme připravené nějaké varianty střídání. Ty jsme využili hlavně ve třetím setu, kdy nám soupeři ujeli ve skóre na 9:14. V té chvíli Vodička vystřídal Smitha a odvedl naprosto precizní výkon. Na hřiště šli i Pliasetskyi s Tomanem a skóre pomohli otočit.

Hráči z lavičky se derou na palubovku… Je to dobře pro klid základní sestavy?

Silná lavička je moc důležitá pro celý tým. Hráči základní sestavy mohou hrát v daleko větším klidu, když jsou zastupitelní. Pokud se jim nedaří, neděje se nic hrozného. Prostě je vystřídáme a jede se dál. To se dneska stalo a jsem za to moc rád. Celému týmu gratuluji k výkonu.

Co bylo rozhodující?

Absolutní koncentrace, v celém zápase jsme hráli tzv. spolu. Byli jsme trpěliví a nesložili se z drobných nezdarů. Proto jsme vyhráli.

Jakub Janouch a Valerij Todua před duelem hovořili o nutnosti si správně nastavit hlavy. Už se to podařilo?

Určitě, a bylo to cítit už na tréninku. Hráči po Brnu čekali velkou sprchu. Ta se ale nekonala. Byl jsem jen hodně důrazný. Bavili jsme se o naší práci a o přístupu k ní. Může se stát, že někdy prohrajeme s lepším soupeřem, ale vždycky na palubovce musíme nechat maximum. Tak to s Brnem nebylo a na Kladně bylo. Teď si můžeme krátce užít příjemné pocity z důležité výhry.

V sobotu nastoupíte v Odoleně Vodě. Jaký je program do utkání?

Ve čtvrtek nás čeká dvoufázový trénink, v pátek opět trénink a konkrétní příprava na Aero. V sobotu se těšíme na příjemné volejbalové prostředí. Víme, že na Odolku přijde hodně diváků. Máme se na co těšit.

V čem je největší síla Aera?

Odolku zdobí bojovnost. Očekávám od ní energický a euforický výkon. Hráče poženou dopředu výborní fanoušci. Samozřejmě budou chtít tlačit servisem, to chce každý domácí tým.

Jaký je recept na tři body?

Musíme hrát stejně jako na Kladně. To znamená nikam nespěchat, trpělivě čekat na svoje šance a proměňovat je. Potřebujeme kvalitně podávat a udržet přihrávku, to je základ dnešního volejbalu. Věřím, že opět předvedeme dobrý výkon.