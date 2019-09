Výsledky Lvů v posledním týdnu

Lvi Praha – Příbram 2:2, – Waldviertel 2:1, – Zlín 2:1, – Kladno 2:1, – Odolena Voda 3:0, – České Budějovice 3:2

Už myslíte na začátek extraligy?

Ano, příprava se zdála dlouhá a už se chýlí ke konci. Myšlenky na extraligu přišly zhruba před týdnem, kdy jsme hráli v Příbrami, pak proběhl turnaj na Odolce a teď zápas s Budějovicemi. Ještě jedno utkání a bude tady extraliga.

Soutěž zahájíte na Kladně, pak přivítáte Liberec a jedete do Karlových Varů. Mohl být los krutější?

V tom se opakuje loňská sezona. Na los se nemá cenu ohlížet. Je to sice klišé, ale musíme jít zápas od zápasu. Navíc, hrát s nejsilnějšími celky na začátku může být někdy výhoda. Připraveni budeme dobře.

Máte už jasno o základní sestavě? Najdete hráče, který vám naboural představy?

Když to srovnám s loňskem, tak jsou mé starosti příjemnější. Základní kostru v hlavě mám, zároveň vím, že máme širší kádr. Nabízí se proto více variant. Posty jsou zdvojené. O nominaci bude rozhodovat forma.

Když jsme spolu mluvili před turnajem ve Slovinsku, chtěl jste tam začít vítězit. To se ovšem podařilo až po návratu do vlasti. Proč se výhry o týden odložily?

Důvodů bylo více. Limitovala nás dlouhá cesta, spravedlivě jsme tam protočili celý kádr a taky jsme na mezinárodní scéně neodhadli sílu soupeřů. Po návratu jsme se potkali hlavně s extraligovými týmy a většinou jsme vítězili.

V Příbrami to ještě nevyšlo, utkání tam skončilo netradičně 2:2. Neoblíbený soupeř, cenný „bod“?

Ano, remíza nás nakopla. Ověřili jsme si svou kvalitu. Hlavně pokud hrála naše základní sestava, tak jsme byli úspěšní.

Poté jste vyhráli memoriál Evžena Kroba. Co pro vás pohár v přípravě znamená?

Zisk poháru jsme řešili až před finále. Pořád šlo o přípravu a my i všichni okolo stále zkoušeli. Když jsme ale došli tak daleko, řekli jsme si, že zvítězíme. S Odolkou se nám pak dařilo, zápas skončil 3:0. Šlo o 2. ročník turnaje a my podruhé vyhráli. To je příjemné.

Před střetnutím s Českými Budějovicemi se k vám připojil reprezentant Šimon Krajčovič. Slovensko nicméně na mistrovství Evropy neuspělo. V jaké byl náladě?

Přijel k nám včera. Hned jsme za ním s Mílou Kočkou (generální sekretář klubu) jeli. Stěhoval se totiž do nového. Náladu měl dobrou, v posilovně i před zápasem působil pozitivně. Ptal jsem se ho, jestli chce odehrát celé utkání, a on chtěl. Teď se budeme věnovat jeho souhře s nahrávači.

Co řeknete k zápasu s mistry?

Začnu kriticky, vstoupili jsme do něj s příliš velkým respektem. Budějovice byly famózní na servisu. V prvním setu jsme se jen bránili. Důležité bylo, že se nám na něm začalo také dařit. Od té doby jsme byli Jihostroji více než vyrovnaným soupeřem a dotáhli utkání k zaslouženému vítězství. To je obrovské pozitivum.

Nejbližší duel

Lvi Praha – Ústí nad Labem (pátek 27. září od 11.30, Sportovní hala Lužiny, Bellušova 68)