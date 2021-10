Co bylo příčinou výkonu v prvním setu, který jste prohráli 12:25? Mohla se na něm projevit dlouhá série porážek ve Varech?

Mohla, ale hlavně se domácím mimořádně dařilo na podání. Bylo těžké jim vzdorovat. Celý set jsme strávili zhruba šest metrů od sítě. Z takové vzdálenosti se proti tak silnému týmu nedá hrát.

Od druhého sady se Lvi natolik zlepšili, nebo Karlovarsko o tolik hůře podávalo?

Obojí. Začali jsme si více věřit a Vary nevydržely v kvalitě servisu, což se málokdy podaří. Samozřejmě stále občas přicházela esa, ale už jsme nebyli pod takovým tlakem. Dal se prostě hrát volejbal, a tím jsme se vrátili do zápasu.

A sahali jste dokonce po plném bodovém zisku. Mrzí vás, že jste prohráli koncovku čtvrté sady?

Mrzí, jelikož jsme se v ní dobře dotahovali a dokázali jsme srovnat skóre na 20:20. To byl náš cíl od začátku, kdy nám soupeři utekli o pár míčů. Nerad to říkám, pak přišla chyba rozhodčího, která zásadně v náš neprospěch ovlivnila koncovku. A taky jsme nedohráli ubráněné balony.

Bylo těžké se před tiebreakem vyrovnat s křivdou?

V tomhle jsme profesionálové – my i Vary. Samozřejmě je blbé, pokud vstoupí do tak kvalitního sportu podobný element. Naruší to atmosféru na hřišti. Hodili jsme to ale za hlavu a šli jsme dál.

Tiebreak vám dlouho vycházel – vedli jste 14:8. Najednou z toho bylo 14:13. Proč?

Úplně jednoduchá odpověď. Na podání zrovna přišel nejlepší hráč domácích Patrik Indra. Vzal za něj tak, že jsme si zavzpomínali na první set. Zase jsme honili balony v hledišti a z následných vysokých nahrávek se nedokázali prosadit. Těžká situace, ponaučení do dalších zápasů.

Dá se popsat úleva poté, co Jakub Janouch precizní ulívkou ukončil duel?

Těžko, hlavně jsme utnuli vzpomínku na loňský rok, kdy jsme se stejnými soupeři prohráli tiebreak, ve kterém jsme vedli 14:9. Úleva byla veliká. Samozřejmě se na pátý set detailně podíváme. Podobné stavy musíme lépe zvládat. Tentokrát bych ovšem vážně vyzdvihl Indrovy servisy.

Vyzdvihnete i nějakého Lva?

Určitě pochválím všechny za kolektivní výkon. Speciální pochvalu by měl slyšet Dan Čech. Naskočil do utkání za výrazně nepříznivého stavu, a rovnýma nohama. Týmu ohromně pomohl na přihrávce i v dohrávání vysokých balonů. Nezalekl se ani kompaktní obrany. Výborně pracuje na trénincích a ve Varech za to sklidil zasloužené ovoce.

Co pro vás může znamenat nečekaná výhra do dalších dnů a týdnů?

Pohodu a sebedůvěru. Už po vítězství nad Libercem bylo patrné uklidnění. Chci, aby si hráči uvědomili, že jsme na správné cestě. Jinak se musíme dívat na další zápasy. A je jich hodně – ve čtvrtek hrajeme pohár ve Zlíně, v sobotu doma extraligu s Příbramí a už vyrážíme na 2. kolo CEV Cupu do Galati. Bude to vážně kvapík. Stále cítím velké rezervy, dostat se chceme ještě na daleko vyšší úroveň, musíme makat.