Arcada Galati - Lvi Praha 3:1 (19, 17, -22, 21)

Nejvíce bodů: Šestan 20, Raič 18, Bala 10 – Mihajlović 13, Smith 11, Nedeljković 10.

Zdálo se, že vás v úvodu svazovala nervozita. Měl jste stejný pocit?

Vůbec ne. Hráli jsme proti silnému soupeři, který se od začátku dostal nad nás. Nefungoval nám servis, takže jsme se nemohli účinně bránit a v útoku nebyli dostatečně důrazní. To hráči Galati nekompromisně trestali.

V koncovce první sady jste se dostali do sporu s rozhodčími. Místo 19:20 z toho bylo 18:21. Bylo složité se vyrovnat s tímto výrokem?

Nějaké chybičky od rozhodčích tam byly, ale těmi se člověk nesmí zaobírat. Je ovšem rozdíl prohrávat v koncovce o bod nebo o tři.

Co říci k druhému jednoznačnému setu?

Bylo to pořád stejné. Byli jsme nedůrazní. Burcoval jsem hráče, aby přidali na servisu a byli odvážnější. Pokud jsme hráli na maximum, šlo to. Když jsme v útoku zvolnili, soupeři trestali.

Ve třetí sadě pomohl příchod Skakiće. Souhlasíte, že vám toto střídání vyšlo?

Určitě. Skakić naši hru oživil. Pomohl především svým důrazem. Uhrál několik důležitých bodovek. Tým se zvedl, poprvé jsme se dostali do bodového odstupu, který jsme už udrželi.

A sahali jste po bodu… Proč ho nemáte?

Dostali jsme nějaká esa, špatně jsme přihrávali, přestože servis Arcady nebyl nejlepší. Několik útoků nás bude dlouho mrzet, prohráli jsme i několik soubojů u sítě, spadly nám tam balony, které jsme mohli vybrat. Šance zkrátka byly, ale nevyužili jsme je.

Najde se nějaký hráč, kterého pochválíte, nebo zkritizujete?

Na soudy je ještě brzy. Hrajeme poháry a jsme teprve v půlce. Potvrdili jsme si, že má Arcada silný tým se skvělými individualitami. I to, že se s ní dá hrát.

Jaká je tedy cesta k postupu?

Doma se nesmíme na nic ohlížet. Musíme na ně vlítnout a dostat se do herní euforie. Dobrý výkon nám stačit nebude, jedině vynikající. Rozhodně ale ještě chceme zamíchat kartami.